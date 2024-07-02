Приоритетные автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном модернизируют

В рамках рабочей поездки в Челябинскую область заместитель председателя правительства Виталий Савельев совместно с первым заместителем министра транспорта Валентином Ивановым, руководителем ФГКУ «Росгранстрой» Геннадием Безлобенко и губернатором Челябинской области Алексеем Текслером посетил автомобильный пункт пропуска Бугристое, один из ключевых на границе с Казахстаном. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ,

Российско-казахстанский участок границы – самый протяженный непрерывный сухопутный участок границы в мире. Его протяженность составляет почти 7,5 тыс. км. На сегодняшний день на границе с Казахстаном функционируют 50 пунктов пропуска, 30 из них – автомобильные.

«Развитие торгово-экономических связей с Казахстаном укрепляется, мы наблюдаем стабильный рост объема трафика грузов. Сухопутный участок границы с Казахстаном в 2023 году пересекли почти 5,5 млн транспортных средств (из которых 2,2 млн грузовых) – это почти в 1,3 раза больше, чем в 2022 году. Развитие приграничной инфраструктуры – одна из приоритетных задач для дальнейшего повышения показателей в этой области. Совместно с казахстанской стороной утвержден план мероприятий, предусматривающий комплексную модернизацию 10 приоритетных автомобильных пунктов пропуска. В остальных пунктах пропуска будут проведены работы по улучшению состояния инфраструктуры. Все работы планируется завершить до конца 2027 года», – сказал В.Савельев.

Челябинская область, где функционируют семь пунктов пропуска, входит в тройку российских регионов-лидеров по пропуску грузовых транспортных средств через границу с Казахстаном – 350 тыс. за 2023 год. Два из семи пунктов пропуска определены в качестве приоритетных. Это воздушный пункт пропуска Челябинск (Баландино), где работы по техническому перевооружению завершены в 2021 году, и автомобильный пункт пропуска Бугристое.

«Бугристое занимает первое место по объему грузового трафика в Челябинской области и второе место по объему трафика на всем российско-казахстанском участке границы. За 2023 год границу здесь пересекли более 291 тыс. грузовых транспортных средств. Его реконструкция позволит увеличить пропускные мощности в 2,5 раза по количеству граждан и в 2 раза по количеству транспорта», – отметил В.Иванов.

Проектом предусмотрено строительство 29 зданий и сооружений, обустройство 32 полос движения, оснащение современными системами автодосмотра, видеонаблюдения, комплексной системой безопасности. Будут созданы все необходимые условия для быстрого и комфортного пересечения государственной границы для туристов и бизнеса. При проведении реконструкции в пункте пропуска будут применены унифицированные решения, которые впоследствии будут растиражированы на всех объектах. Строительно-монтажные работы запланированы на 2024–2026 годы.

Кроме того, В.Савельев посетил транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» – один из крупнейших мультимодальных терминалов в России. Открытие первой очереди ТЛК состоялось в апреле 2015 года. Перерабатывающая способность терминала составляет 800 тыс. тонн грузов в год, в дальнейшем планируется увеличение до 3 млн тонн в год. Комплекс включает в себя шесть собственных железнодорожных путей, складской комплекс, контейнерный терминал и прочую инфраструктуру. В этом году приступили ко второй очереди развития.

Фото: пресс-служба правительства РФ