Еще одна китайская линия запустила сервисы на российский Дальний Восток

Китайская контейнерная линия STF Shipping запустила сервисы на российский Дальний Восток, сообщает Splash.

STF Shipping предлагает три сервиса, связывающий Китай и Южную Корею с портом Восточный.

Ротация сервисов следующая:

STF-1: Далянь – Тяньцзинь – Восточный

STF-2: Далянь – Жичжао – Нинбо – Восточный

STF-3: Далянь – Янтъян – Наньша – Сямэнь – Шанхай – Восточный.

«STF Shipping заменила дубайскую CStar, которая в августе этого года свернула сервисы на российский Дальний Восток и переориентировала свои маршруты в регион Красного моря», – пишет издание.

Флот STF Shipping состоит из шести контейнеровозов вместимостью от 1,1 тыс. до 2,2 тыс. TEU.

В планах компании добавить в маршрутную сеть порты Юго-Восточной Азии.

Фото: STF Shipping