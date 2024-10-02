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Еще одна китайская линия запустила сервисы на российский Дальний Восток
02.10.2024

Еще одна китайская линия запустила сервисы на российский Дальний Восток

    • Китайская контейнерная линия STF Shipping запустила сервисы на российский Дальний Восток, сообщает Splash.

    STF Shipping предлагает три сервиса, связывающий Китай и Южную Корею с портом Восточный.

    Ротация сервисов следующая:

    STF-1: Далянь – Тяньцзинь – Восточный

    STF-2: Далянь – Жичжао – Нинбо – Восточный

    STF-3: Далянь – Янтъян – Наньша – Сямэнь – Шанхай – Восточный.

    «STF Shipping заменила дубайскую CStar, которая в августе этого года свернула сервисы на российский Дальний Восток и переориентировала свои маршруты в регион Красного моря», – пишет издание.

    Флот STF Shipping состоит из шести контейнеровозов вместимостью от 1,1 тыс. до 2,2 тыс. TEU.

    В планах компании добавить в маршрутную сеть порты Юго-Восточной Азии.

    Фото: STF Shipping


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