CStar Line переключается с российского Дальнего Востока на Красное море

Контейнерная линия CStar Line, базирующаяся в Дубае, сворачивает бОльшую часть своих фидерных сервисов на Дальнем Востоке России и переориентируется на более прибыльные маршруты в Красном море, сообщает The Loadstar со ссылкой на данные Alphaliner.

Так, CStar Line закрывает сервисы:

Far East – Far East Service 1: Янтъян – Наньша – Сямэнь – Шанхай – Восточный – Янтъян – Наньша – Сямэнь – Шанхай;

Far East – Far East Service 2: Жичжао – Нинбо – Восточный – Жичжао – Нинбо;

Far East – Far East Service 4: Далянь – Тяньцзинь – Пусан – Восточный – Далянь – Тяньцзинь – Пусан.

На этих сервисах было задействовано пять фидерных контейнеровозов.

В расписании остается сервис Far East – Far East Service 3: Пусан – Восточный.

«Когда CStar Line начал работать, это был один из нескольких нишевых игроков на рынке России, с которого из-за санкций ушли крупные перевозчики», – пишет издание.

На прошлой неделе CStar Line запустила сервис Middle East-Red Sea 1 (MER1), на котором задействованы контейнеровозы «CStar Fevroniya» и «CStar Peter» вместимостью 1,6 тыс. TEU. Ротация сервиса: Джебель-Али – Джибути – Джидда – Джибути – Джебель-Али. Длительность кругорейса составит 20 дней.

Сервис пока нерегулярный, с частотой 10-11 дней.

«Маршруты на Дальнем Востоке России менее выгодны для перевозчиков. Тем не менее, CStar Line продолжает предлагать сервисы с российского Дальнего Востока, Индийского субконтинента и Восточного Средиземноморья через Черное и Балтийское моря. Дальневосточные сервисы невыгодны для небольших перевозчиков, и CStar переключает свое внимание на Красное море, где работать более прибыльно», – комментируют в Linerlytica.

Фото: CStar Line