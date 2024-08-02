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CStar Line переключается с российского Дальнего Востока на Красное море
02.08.2024

CStar Line переключается с российского Дальнего Востока на Красное море

    • Контейнерная линия CStar Line, базирующаяся в Дубае, сворачивает бОльшую часть своих фидерных сервисов на Дальнем Востоке России и переориентируется на более прибыльные маршруты в Красном море, сообщает The Loadstar со ссылкой на данные Alphaliner.

    Так, CStar Line закрывает сервисы:

    • Far East – Far East Service 1: Янтъян – Наньша – Сямэнь – Шанхай – Восточный – Янтъян – Наньша – Сямэнь – Шанхай;
    • Far East – Far East Service 2: Жичжао – Нинбо – Восточный – Жичжао – Нинбо;
    • Far East – Far East Service 4: Далянь – Тяньцзинь – Пусан – Восточный – Далянь – Тяньцзинь – Пусан.

    На этих сервисах было задействовано пять фидерных контейнеровозов.

    В расписании остается сервис Far East – Far East Service 3: Пусан – Восточный.

    «Когда CStar Line начал работать, это был один из нескольких нишевых игроков на рынке России, с которого из-за санкций ушли крупные перевозчики», – пишет издание.

    На прошлой неделе CStar Line запустила сервис Middle East-Red Sea 1 (MER1), на котором задействованы контейнеровозы «CStar Fevroniya» и «CStar Peter» вместимостью 1,6 тыс. TEU. Ротация сервиса: Джебель-Али – Джибути – Джидда – Джибути – Джебель-Али. Длительность кругорейса составит 20 дней.

    Сервис пока нерегулярный, с частотой 10-11 дней.

    «Маршруты на Дальнем Востоке России менее выгодны для перевозчиков. Тем не менее, CStar Line продолжает предлагать сервисы с российского Дальнего Востока, Индийского субконтинента и Восточного Средиземноморья через Черное и Балтийское моря. Дальневосточные сервисы невыгодны для небольших перевозчиков, и CStar переключает свое внимание на Красное море, где работать более прибыльно», – комментируют в Linerlytica.

    Фото: CStar Line


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