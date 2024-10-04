Спущен на воду первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов

На «Восточной верфи» (управляющая компания – «Амурский судостроительный завод» ОСК) состоялся спуск на воду судна ярусолова «Наггет» проекта 03142. Это первый ярусолов, строящийся на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ОСК.

Рыболовное судно будет использоваться для добычи рыбы ярусным ловом – максимально щадящим для водной экосистемы орудием лова. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса, позволяющая вести переработку рыбы на мороженную продукцию в разделанном и неразделанном виде, хранения вырабатываемой продукции и транспортировки в порт.

Ярусолов имеет неограниченный район плавания, его ледовый класс предусматривает регулярную эксплуатацию в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Судно однопалубное, одновинтовое, с винтом регулируемого шага, дизельное, с кормовым расположением машинного отделения и обрабатывающим цехом на верхней палубе. Вместимость грузовых трюмов –659 м3, температура охлаждения – до -30°С.

Общие технические характеристики:

класс судна — КМ (*) Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing vessel;

длина наибольшая – 63,27 метра;

ширина наибольшая – 10,6 метра;

высота борта – 4,60 метра;

валовая вместимость – 1287 тонн;

мощность ГД – 1618 кВт;

скорость – 14,5 узлов;

экипаж – 34 человека;

автономность – 45 суток.

Фото: ОСК