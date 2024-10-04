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Спущен на воду первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов
04.10.2024

Спущен на воду первый строящийся на Дальнем Востоке ярусолов

    • На «Восточной верфи» (управляющая компания – «Амурский судостроительный завод» ОСК) состоялся спуск на воду судна ярусолова «Наггет» проекта 03142. Это первый ярусолов, строящийся на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ОСК.

    Рыболовное судно будет использоваться для добычи рыбы ярусным ловом – максимально щадящим для водной экосистемы орудием лова. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса, позволяющая вести переработку рыбы на мороженную продукцию в разделанном и неразделанном виде, хранения вырабатываемой продукции и транспортировки в порт.

    Ярусолов имеет неограниченный район плавания, его ледовый класс предусматривает регулярную эксплуатацию в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

    Судно однопалубное, одновинтовое, с винтом регулируемого шага, дизельное, с кормовым расположением машинного отделения и обрабатывающим цехом на верхней палубе. Вместимость грузовых трюмов –659 м3, температура охлаждения – до -30°С.

    Общие технические характеристики:

    • класс судна — КМ (*) Ice2 (hull; machinery) (REF) Fishing vessel;
    • длина наибольшая – 63,27 метра;
    • ширина наибольшая – 10,6 метра;
    • высота борта – 4,60 метра;
    • валовая вместимость – 1287 тонн;
    • мощность ГД – 1618 кВт;
    • скорость – 14,5 узлов;
    • экипаж – 34 человека;
    • автономность – 45 суток.

    Фото: ОСК


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