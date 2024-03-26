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Российский транспортно-логистический комплекс подтвердил уровень адаптивности
26.03.2024

Российский транспортно-логистический комплекс подтвердил уровень адаптивности

    • Российский транспортно-логистический комплекс подтвердил уровень адаптивности и устойчивости. Об этом заявил директор по маркетингу компании «Рускон» Дмитрий Кутателадзе в ходе сессии «Многополярный мир: новые пути развития транспорта и логистики» в рамках прошедшей в Москве выставки TransRussia.

    «Произошло замещение глобальных перевозчиков региональными из дружественных стран и российскими перевозчиками. И сейчас потребности в логистике закрываются в достаточной степени, необходимой для вывоза и ввоза продукции и товаров, – сказал Д. Кутателадзе. – Да, произошел разворот на восток, изменились основные регионы. Основные партнеры – Китай, Турция, Индия, Северная Африка в меньшей степени. Мы как транспортники свою работу оцениваем на твердую четверку».

    Спикер отметил, что для разгрузки Восточного полигона грузовые потоки перераспределяются на порты Юга и Северо-Запада страны, идет возвращение объемов. «Мы знаем, что сейчас заявки принимают чуть ли не начало лета через порты Северо-Запада».

    Дальнейшему росту перевозок через Северо-Запад может поспособствовать расширение программы субсидирования. «Мы видим тот эффект, которое оказало субсидирование экспорта лесной промышленности через порты Северо-Запада. Если расширить программу субсидирования на другие виды грузы, это поможет и грузоотправителям, и грузоперевозчикам», – считает Д.Кутателадзе.

    «Но такая ситуация: текущие ставки морского фрахта находятся на низком уровне, и тех возможностей, которые были у глобальных перевозчиков, в настоящий момент нет, в смысле размаха. Здесь работает арифметика: когда ты везешь 24-тысячник и 4-тысячник – это абсолютно разная себестоимость. Рынок все-таки корректирует, мы находим цену, приемлемую как для перевозчика, так и для грузовладельца», – сказал спикер.

    Д.Кутателадзе подчеркнул, что с учетом низких ставок и того, что Восточный полигон работает на пределе пропускной способности (хотя идет модернизация, реконструкция), пройдет какое-то время, прежде чем можно будет почувствовать какие-то результаты.

    «Когда ты работаешь на пределе себестоимости, любой, назовем так, «черный лебедь» чреват тем, что это все может остановиться. Например, недавно в Турции навалилось судно на причал в одном из основных портов. Очевидно, что будет какой-то эффект, потому что этот порт выбыл, соответственно глобальные перевозчики начнут использовать другие порты, которые использовали, например, мы. Эффект домино. Поэтому нужно понимать, что есть некий запас. А запаса нет», – пояснил он.

    «Должна сохраняться некая премиальность относительно мирового рынка», – резюмировал Д.Кутателадзе.

    Фото: SeaNews


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