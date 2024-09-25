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На Дальнем Востоке и в Сибири появятся логистические центры на базе речных портов
25.09.2024

На Дальнем Востоке и в Сибири появятся логистические центры на базе речных портов

    • Шесть мультимодальных логистических центров на базе речных портов появятся в центральной части России, Сибири и на Дальнем Востоке. Они будут интегрированы с железнодорожным транспортом и с морскими портами, что позволит сделать доставку грузов более доступной и эффективной. Об этом сообщил руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко на пленарном заседании «Морская индустрия России: перезагрузка для движения вперед» в рамках II Всероссийского Морского конгресса, который проходит в Москве 24-25 сентября.

    «В настоящее время доставка контейнеров и других грузов идёт преимущественно по железной дороге, которая перегружена. Чтобы разгрузить железную дорогу и сделать доставку быстрее и эффективнее, необходимо модернизировать речную инфраструктуру и интегрировать её и с железнодорожным, и с морским транспортом», – цитирует пресс-служба Росморречфлота А.Тарасенко.

    Росморречфлот совместно с субъектами РФ выстраивает системную работу по созданию мультимодальных логистических центров, которые будут не только переваливать, но и накапливать грузы, вырабатываемые регионами. Такие центры сосредоточат грузовую базу для дальнейшей перевозки к морским портам.

    Руководитель Росморречфлота подчеркнул, что увеличение портовых мощностей и объема перевалки грузов остается основной задачей развития отрасли.

    По его словам, реализация инвестиционных проектов по принципу государственно-частного партнёрства позволила нарастить портовые мощности в стране и увеличить их до 1 360 млн тонн, а также создать запас мощностей в части перевалки грузов.

    В качестве примера успешного взаимодействия государства и бизнеса руководитель федерального агентства привёл проект развития угольного морского терминала «Порт Эльга» в районе мыса Манорский в Хабаровском крае. Его реализация позволит увеличить производственные мощности морского порта Ванино на 25 млн тонн в 2026 году.

    Фото: Росморречфлот


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