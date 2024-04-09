«Рускон» возобновил мультимодальный сервис на Дальний Восток

«Рускон» (входит в ГК «Дело») возобновил контейнерный сервис после реконструкции собственного московского терминала МАНП, сообщает ГК «Дело» в своем Телеграм-канале. Работы проводились в рамках инвестиционной программы по расширению инфраструктуры актива.

Грузы доставляются с московского терминала МАНП по ж/д во Владивосток, оттуда морем — в порты Сахалина и Магадана.

4 апреля этого года после реконструкции терминала по мультимодальному маршруту отправился первый контейнерный поезд. Частота отправок на начальном этапе — два поезда в месяц. Время в пути — от 14 до 20 дней.

Напомним, в феврале 2023 года «Рускон» и SASCO, входящие в ГК «Дело», запустили совместный мультимодальный сервис по маршруту Москва – Владивосток – Корсаков – Магадан.

Фото из Телеграм-канала ГК «Дело»