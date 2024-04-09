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«Рускон» возобновил мультимодальный сервис на Дальний Восток
09.04.2024

«Рускон» возобновил мультимодальный сервис на Дальний Восток

    • «Рускон» (входит в ГК «Дело») возобновил контейнерный сервис после реконструкции собственного московского терминала МАНП, сообщает ГК «Дело» в своем Телеграм-канале. Работы проводились в рамках инвестиционной программы по расширению инфраструктуры актива.

    Грузы доставляются с московского терминала МАНП по ж/д во Владивосток, оттуда морем — в порты Сахалина и Магадана.

    4 апреля этого года после реконструкции терминала по мультимодальному маршруту отправился первый контейнерный поезд. Частота отправок на начальном этапе — два поезда в месяц. Время в пути — от 14 до 20 дней.

    Напомним, в феврале 2023 года «Рускон» и SASCO, входящие в ГК «Дело», запустили совместный мультимодальный сервис по маршруту Москва – Владивосток – Корсаков – Магадан.

    Фото из Телеграм-канала ГК «Дело»


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