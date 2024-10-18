Дороги для китайского импорта

О том, как обстоит ситуация с доставкой китайского импорта, какие маршруты предпочтительнее, как ведут себя ставки и каково время простоя на погранпереходах в интервью SeaNews рассказал Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

Какова ситуация с китайским импортом – как сейчас его лучше возить: напрямую по железной дороге или через порты Дальнего Востока и далее жд?

Ситуация с китайским импортом существенно не меняется. Если необходимо доставить груз дешевле и с прогнозируемыми, хоть и долгими транзитными сроками, то лучше воспользоваться сервисом Deep Sea через порты Санкт-Петербург и Новороссийск. Но если перевозимые транзитом через Казахстан товары не входят в перечень обязательных к досмотру, то быстрее будет доставить их по прямому железнодорожному маршруту через Казахстан, где ожидание на границе с КНР сейчас составляет 14-17 дней.

Как ведут себя ставки?

Тарифы на контейнерные перевозки из Китая в европейскую часть России продолжают повышаться. Это связано с недостаточной пропускной способностью железных дорог, нехваткой фитинговых платформ, ростом срока оборачиваемости контейнеров на маршруте Китай – РФ – Китай из-за заторов на железнодорожных погранпереходах и в дальневосточных портах.

Кроме того, на стоимость железнодорожной перевозки контейнерных грузов из Китая в Россию влияет решение казахстанских властей о стопроцентном досмотре ряда товаров, перевозимых транзитом в РФ через территорию этой страны. В результате импортеры выбирают другие пути следования, что приводит к увеличению заторов на альтернативных жд маршрутах через Монголию и погранпереход Забайкальск, где время ожидания на границе и так может составлять несколько недель из-за больших очередей.

Ситуацию не спасает решение РЖД о вывозе контейнеров полувагонами с Забайкальска на внутренние станции для дальнейшей перегрузки на фитинговые платформы и доставки на станции назначения, поскольку время ожидания перегрузки контейнеров на фитинговые платформы часто не прогнозируемо.

Какие сроки по жд и мультимодальным сервисом?

Средние сроки транспортировки контейнерных грузов от порта или железнодорожной станции отправления в Китае до станции назначения в Центральном федеральном округе сейчас составляют порядка 45-55 дней.

Какие задержки на сухопутных погранпереходах и в портах? Насколько использование полувагонов облегчает ситуацию?

Прохождение железнодорожных погранпереходов на границе Китая и Казахстана сейчас занимает 14-17 дней, Китая и Монголии – порядка трех недель, Китая и РФ через Забайкальск – до четырех недель.

В портах Дальнего Востока ожидание отправления импортных контейнеров железнодорожным транспортом зависит от терминала, но в среднем занимает от трех недель.

Фото: FM Logistic

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