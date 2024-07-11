Рекордный спрос на морские контейнерные перевозки

Мировой спрос на морские контейнерные перевозки в мае этого года достиг исторического максимума на фоне резкого роста спотовых ставок и значительной загруженности портов, сообщает Splash.

По данным Xeneta и Container Trades Statistics, в мае объем морских перевозок составил 15,94 млн TEU, что превышает предыдущий рекорд в 15,72 млн TEU, зафиксированный в мае 2021 года.

Рекордный уровень спроса в мае привел к тому, что объем морских контейнерных перевозок с начала года достиг чуть менее 74 млн TEU, что на 7,5% больше, чем в первые пять месяцев 2023 года.

«Сегодня морским путем перевозится больше контейнерных грузов, чем когда-либо прежде, при этом на провозные мощности влияют такие факторы как перенаправление маршрутов с Красного моря вокруг Африки, а также сильная загруженность портов в Азии и Европе, – отмечают аналитики Xeneta. – Это серьезное давление на морские цепочки поставок, которое в последние месяцы привело к хаосу. Впечатляет, что глобальные контейнерные линии смогли перевезти такой огромный объем в таких сложных условиях».

Рекордный спрос в значительной степени обусловлен ростом контейнеропотока с Дальнего Востока, при этом Китай в мае экспортировал рекордные 6,2 млн TEU (включая 853 тыс. TEU внутрикитайского контейнерного спроса). Это 39% от мирового объема морских контейнерных перевозок.

В Xeneta добавляют, что ситуация в Красном море не демонстрирует признаков улучшения, а решение проблем с загруженностью азиатских и европейских портов потребует времени.

«Главный вопрос для рынка заключается в том, на фоне рекордных майских объемов не будет их спад в традиционный пиковый сезон. В игру вступают многочисленные факторы, не только базовый потребительский спрос, но и нервозность грузоотправителей, которые отгружают импорт заранее, а также предстоящие дополнительные пошлины на импорт из Китая, – поясняют аналитики. – Хотя эта комбинация может поддерживать высокий спрос в течение нескольких следующих месяцев, должен быть предел тому, как долго может сохраняться рекордный уровень спроса».

Напомним, в 2024 году объем перевозок в TEU-милях во всем мире увеличился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это в основном обусловлено ситуацией в Красном море и более длинными маршрутами вокруг мыса Доброй Надежды. Однако, как подсчитали в Xeneta, если бы контейнеровозы продолжали использовать маршрут через Суэцкий канал, объем в TEU-милях увеличился бы в этом году хоть на меньшую, но все сопоставимо существенную величину — на 8,6%.

Фото: CMA CGM