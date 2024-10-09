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Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024
09.10.2024

Железнодорожные контейнеры, 9 месяцев 2024

    • Перевозки контейнеров по сети железных дорог России за 9 месяцев 2024 года составили 5,87 млн TEU, на 7,8% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

    В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 2,3 млн TEU – на 6.5% больше, чем за январь-сентябрь 2023 года.

    Количество груженых контейнеров во всех видах сообщения за 9 месяцев этого года достигло 4,3 млн TEU – на 7,1% больше, чем за тот же период прошлого года. В тоннах объем перевозок контейнерных грузов составил 61,5 млн тонн, на 9.7% больше, чем годом ранее.

    По данным РЖД, самая высокая динамика отмечена в перевозках продуктов перемола – рост в 1,9 раза до 29.8 тыс. TEU, химических и минеральных удобрений – рост в 1,9 раза до 375,1 тыс. TEU и строительных грузов – рост на 25,8% раза до 207 тыс. TEU.

    Заметный рост в процентном отношении отмечается в перевозках зерна – на 21,5% до 94,5 тыс. TEU, остальных и сборных грузов – на 12,8% до 153,8 тыс. TEU, нефти и нефтепродуктов – на 10,5% до 75,8 тыс. TEU и автомобилей и комплектующих – на 7,2% до 366,4 тыс. TEU.

    Объем перевозок в контейнерах метизов увеличился на 4,5% до 329,1 тыс. TEU, промтоваров – на 1,4% до 324,7 тыс. TEU, рыбы – на 3,4% до 27 тыс. TEU, мяса и животного масла – на 11,2% до 22,6 тыс. TEU, остальных продовольственных товаров – на 6,7% до 244,5 тыс. TEU.

    Перевозки в контейнерах химикатов и соды остались на уровне прошлого года, составив 602 тыс. TEU. Также не изменился объем перевозки цветной руды и серного сырья – 23,3 тыс. TEU

    По остальным грузам наблюдается отрицательная динамика.

    Перевозки в контейнерах машин, станков, двигателей сократились на 8% до 291,7 тыс. TEU, бумаги – на 1,1% до 269,7 тыс. TEU, черных металлов – на 18,9% до 156,5 тыс. TEU, цветных металлов – на 5,1% до 95 тыс. TEU, лесных грузов – на 1,4% до 443,1 тыс. TEU.

    Кроме того, существенное снижение произошло в перевозках картофеля, овощей и фруктов – на 12,7% до 9,9 тыс. TEU.

    В сентябре во всех видах сообщения было перевезено 639,7 тыс. TEU, что на 1,9% больше, чем в сентябре 2023 года и на 5,1% меньше, чем в августе 2024 года.

    Фото: РЖД


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