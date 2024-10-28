Грузооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024: выросла перевалка руды

В сентябре 2024 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 2,5% относительно показателя сентября прошлого года.

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Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который приходилось 87,7% всех грузов, вырос на 1,8%. В импорте было перевалено на 23,1% больше, чем годом ранее. Транзит увеличился на 33,3%. Каботаж снизился на 15,3%.

В сентябре 2024 года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 29,7%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна почти половина приходилось на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефти составляла 32,5%, нефтепродуктов – 15,4% от общего объема перевалки. На уголь и кокс в сентябре 2024 года приходилось 17,5%, на химические и минеральные удобрения – 15,4%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте руды, оборот которой вырос в 2,9 раза. Металлолома было обработано на 58,4% больше, чем в сентябре 2023 года. Перевалка зерна увеличилась на 56,4%.

Наиболее значительно, на 54,2% снизился оборот накатных грузов (ро-ро). Тарно-штучных грузов было обработано на 53,2% меньше, чем годом ранее, цветных металлов – на 35,4% меньше.

В сентябре 2024 года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 46,3%, Приморск обработал 22,4%, на Большой порт Санкт-Петербург приходилось 20,9%.

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