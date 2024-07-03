Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Тарифы на Россию сейчас в 5 раз выше доковидного уровня
03.07.2024

Deep sea ставки подтянут за собой тарифы на авто- и жд перевозку

    • Дискуссию о том, достигнут ли ставки на трейде Азия – Европа уровня 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер, или такие ожидания завышены, продолжает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

    Deep sea ставки подтянут за собой тарифы на авто- и жд перевозкуКак Вы считаете, достигнут ли ставки 20 тыс. долларов и почему? Каков Ваш прогноз?

    Вероятно, указанные уровни ставок морского фрахта в 20 000 USD за FEU достигнуты всё-таки не будут, поскольку при приближении к такой стоимости грузовладельцы начнут переориентировать свои грузы на транзитные железнодорожные сервисы и автодоставку из Китая в ЕС. Это снизит спрос на морские перевозки и приведет к корректировке ставок на морские сервисы.

    При этом нужно понимать, что железнодорожные и автомобильные маршруты доставки товаров из Китая в ЕС, как правило, обеспечивают более короткие транзитные сроки по сравнению с морскими из Азии в ЕС в обход Африки.

    Как повышение на магистральных трейдах скажется на ставках на Россию?

    Повышение ставок морского фрахта на сервисах deep sea из Азии в ЕС может привести к частичной переориентации отправок на железнодорожные и автомобильные транзитные сервисы. Это повлечет повышение железнодорожных тарифов на перевозки в направлении ЕС, в результате произойдет увеличение количества поездов в сторону ЕС с одновременным сокращением их числа в РФ. Поскольку фрахтовый рынок России более волатильный, то снижение количества железнодорожных отправок из Китая приведёт к росту тарифов на всех видах взаимозаменяемых сервисов.

    Действительно ли можно говорить о более раннем начале пикового сезона? С чем это связано? 

    Скорее всего, рост тарифов происходит по нескольким причинам. Среди них – дефицит контейнеров в Азии, вызванный дисбалансом импорта и экспорта, постепенное преодоление сложностей с осуществлением платежей китайским поставщикам, с которыми столкнулись российские участники ВЭД в 2024 году, и другие.

    Фото: FM Logistic в России

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    11.03.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 10, 2024
    На 10 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов снизились […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    26.03.2024
    CMA CGM запускает контейнерный сервис в Красном море
    Совместно с контейнерным перевозчиком из Саудовской Аравии
    CMA CGMКонтейнерные перевозкиКрасное мореСаудовская Аравия
    0
    28.06.2024
    Фрахтовый рынок Черного моря, неделя 26, 2024
    На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна балкерами из порта Новороссийск на некоторых […]
    Только для подписчиков
    2024ЗерноФрахтовые ставкиФрахтовый рынок
    0
    31.05.2024
    Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 22, 2024
    На 22 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из балтийских портов снизились. […]
    Только для подписчиков
    2024БалтикаЛиепаяРига
    0
    11.03.2024
    «РЖД Логистика» организовала мультимодальную перевозку для Мариинского театра
    «РЖД Логистика» реализовала проект по мультимодальной доставке «от двери до двери» для Государственного академического […]
    ВладивостокКонтейнерные перевозкимультимодальные перевозкиРЖД Логистика
    0
    30.05.2024
    На магистральные маршруты выходят нишевые контейнерные перевозчики
    На фоне нехватки тоннажа
    ВеликобританиядефицитЕвропаКитай
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    03.07.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в мае 2024 в деталях
    03.07.2024 Тренд на торговлю фьючерсами на контейнерные перевозки восходящий
    02.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае увеличился на 2,8%
    01.07.2024 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2024 в деталях
    01.07.2024 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 26, 2024
    28.06.2024 Еще один контейнерный терминал появится в Забайкальске на границе с Китаем
    Госрегулирование Показать всё
    01.07.2024 Продлена квота на экспорт лома и отходов черных металлов
    21.06.2024 Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами
    21.06.2024 Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
    07.06.2024 Правительство объединит ТОРы в Южно-Сахалинске
    05.06.2024 Объем перевозок по международным транспортным коридорам увеличится в 1,5 раза
    04.06.2024 РФ экспортировала 100 млн тонн продовольствия и 40 млн тонн удобрений
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •