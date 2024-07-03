Deep sea ставки подтянут за собой тарифы на авто- и жд перевозку

Дискуссию о том, достигнут ли ставки на трейде Азия – Европа уровня 20 тыс. долларов за 40-футовый контейнер, или такие ожидания завышены, продолжает Дмитрий Суховерша, директор направления мультимодальных перевозок FM Logistic в России.

Как Вы считаете, достигнут ли ставки 20 тыс. долларов и почему? Каков Ваш прогноз?

Вероятно, указанные уровни ставок морского фрахта в 20 000 USD за FEU достигнуты всё-таки не будут, поскольку при приближении к такой стоимости грузовладельцы начнут переориентировать свои грузы на транзитные железнодорожные сервисы и автодоставку из Китая в ЕС. Это снизит спрос на морские перевозки и приведет к корректировке ставок на морские сервисы.

При этом нужно понимать, что железнодорожные и автомобильные маршруты доставки товаров из Китая в ЕС, как правило, обеспечивают более короткие транзитные сроки по сравнению с морскими из Азии в ЕС в обход Африки.

Как повышение на магистральных трейдах скажется на ставках на Россию?

Повышение ставок морского фрахта на сервисах deep sea из Азии в ЕС может привести к частичной переориентации отправок на железнодорожные и автомобильные транзитные сервисы. Это повлечет повышение железнодорожных тарифов на перевозки в направлении ЕС, в результате произойдет увеличение количества поездов в сторону ЕС с одновременным сокращением их числа в РФ. Поскольку фрахтовый рынок России более волатильный, то снижение количества железнодорожных отправок из Китая приведёт к росту тарифов на всех видах взаимозаменяемых сервисов.

Действительно ли можно говорить о более раннем начале пикового сезона? С чем это связано?

Скорее всего, рост тарифов происходит по нескольким причинам. Среди них – дефицит контейнеров в Азии, вызванный дисбалансом импорта и экспорта, постепенное преодоление сложностей с осуществлением платежей китайским поставщикам, с которыми столкнулись российские участники ВЭД в 2024 году, и другие.

Фото: FM Logistic в России

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