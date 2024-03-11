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«РЖД Логистика» организовала мультимодальную перевозку для Мариинского театра
11.03.2024

«РЖД Логистика» организовала мультимодальную перевозку для Мариинского театра

    • «РЖД Логистика» реализовала проект по мультимодальной доставке «от двери до двери» для Государственного академического Мариинского театра. Транспортировка театральных декораций, инвентаря и реквизита из Владивостока в Санкт-Петербург была организована с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта.

    Как рассказали SeaNews в «РЖД Логистике», со склада отправителя во Владивостоке 40-футовые контейнеры с грузом были доставлены автотранспортном на станцию Угольная Дальневосточной железной дороги, откуда проследовали в составе поезда до станции Шушары Октябрьской железной дороги для последующей доставки на склад клиента автотранспортом.

    Перевозка организована филиалами «РЖД Логистики» в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

    «Подобные проекты требуют четкого соблюдения сроков доставки – от качества и скорости нашей работы зависит возможность театра следовать гастрольному графику», – отметил руководитель филиала АО «РЖД Логистика» в г. Санкт-Петербурге Максим Лосев.

    Фото: «РЖД Логистика»


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