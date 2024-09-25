Есть ли альтернатива полувагонам

Скопление контейнеров с импортным грузом в портах и на терминалах в Приморском крае стало одной из самых обсуждаемых тем на полях Восточного экономического форума, который прошел в сентябре во Владивостоке. В целом спикеры выделили три решения, которые помогли бы оздоровить ситуацию в условиях разбалансировки грузопотоков на фоне растущего импорта и ограничений инфраструктуры Восточного полигона. Это увеличение парка, удлинение контейнерных поездов и развитие Северного морского пути. Насколько будут действенны эти меры, что еще необходимо предпринять, чтобы контейнеры с импортом могли безболезненно поехать вглубь страны, – своим мнением в кулуарах форума с SeaNews поделился генеральный директор АО “Пасифик Интермодал Контейнер” Олег Давыденко.

– Олег Константинович, как Вы оцениваете предложенные меры по вывозу контейнеров с импортом с Дальнего Востока? Они будут эффективны?

– Проблема дисбаланса импорта и экспорта – общая, не только в нашем случае. Если раньше экспорт-импорт были примерно в паритете, то сейчас дисбаланс существенный. На начало сентября в порту зафиксировано импорта 7,8 тыс. TEU, экспорта – 1,7 тыс. TEU. Можете теперь представить, какой дисбаланс? А откуда взяться экспорту, если приоритет сейчас отдают полувагонам с углем? Железная дорога, мы понимаем, не резиновая, и наряд-заказов согласовывается ограниченное количество

Одна из мер по вывозу импорта с приморских терминалов, озвученных на Восточном экономическом форуме, – удлинение контейнерных поездов. Это хорошее решение, и мы уже работаем по этой схеме, в двух направлениях. Московское – уже три станции, с которыми мы работаем, – это Селятино, Электроугли и Аппаратная. К нам на станцию Угольная отправляют длинносоставные поезда, от 100 до 110 условных вагонов. Мы принимаем их, обрабатываем, тем самым увеличиваем какую-то часть доли экспорта.

Но это не помогает, потому что если в 2023 году в месяц для Владивостокского морского рыбного порта РЖД согласовывали 34 наряд заказов, то на август 2024 года их было согласовано всего 17. Поэтому о чем можно говорить? Конечно, дисбаланс, он есть, он чувствуется.

– Другое решение – перенаправление грузопотоков на Северный морской путь.

Это мера правильная, она будет эффективна, но не быстро и не сейчас.

Сейчас нужно также идти по варианту удлинения поездов, развития Восточного полигона и станции начально-конечных операций. Сейчас у нас нет таких станций, которые бы могли полноценно принимать, отправлять, обрабатывать длинносоставные поезда. Единичные станции, которые могут это делать. Поэтому есть такая проблема.

Мы внимательно отслеживаем ситуацию с импортом-экспортом, анализируем ее и готовимся к любому вызову. Это относится и портовому хозяйству. В прошлом году порт приобрел семь кранов, восемь ричстакеров. Расширяем площади под контейнеры. Если раньше площади порта вмещали 7 тыс. TEU, то в этом году уже 12 тыс. TEU. В следующем году планируем выйти на 15 тыс. TEU.

Соответственно, растет и перевалка контейнеров. В 2022 году порт обработал 289 тыс. TEU, в 2023 году – 362 тыс. TEU. В этом году планируем обработать 400 тыс., а в 2025 году – 600 тыс. TEU.

В общем, модернизируемся и двигаемся вперед. Приобретаем новые территории на станции Угольная. Уже приобрели 5 га, построили там склад на 1,5 тыс. кв. м. Сейчас получаем разрешение на строительство железной дороги и начнем бетонирование. Это наш внутренний жд участок, на котором мы сможем производить погрузку легковых автомобилей как в сетки, так и в контейнеры. Мы это и сейчас делаем, но ту территорию, которую занимаем под погрузку автомобилей сейчас, мы освободим под контейнеры.

– На одной из сессий специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин предложил вывозить автомобили китайского производства, заполонившие все терминалы и площадки Владивостока, альтернативными путями, не в контейнерах. Это высвободит значительную часть контейнерного оборудования. Он сказал, что необходимо искать другой способ доставки вглубь страны. Например, какой?

Есть вагоны-автомобилевозы, которых катастрофически не хватает, чтобы перевезти такой объем. Только наш порт переваливает ежемесячно порядка 14-17 тыс. новых. китайских автомобилей. Поэтому чем их перевезти? Кто предлагал варианты, пусть подскажут, чем.

Своим ходом автомобили уйти не могут. Автомобилевозов тоже недостаточное количество. Альтернативы практически нет. Это только полувагоны. А что еще? Что можно в полувагонах везти, все давайте в автомобиле повезем, хорошо?

– Спасибо за разговор.

Фото: SeaNews