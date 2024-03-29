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Контейнерный поезд Китай – Европа из Тайюаня в Москву
29.03.2024

Контейнерный поезд Китай – Европа из Тайюаня в Москву

    • 28 марта из Тайюаня в провинции Шаньси в Москву отправился контейнерный поезд Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

    Поезд пройдет через КПП Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия и, преодолев расстояние около 5 тыс. км, прибудет в Москву.

    В составе поезда 55 контейнеров, в которых товары 29 категорий, в частности, каолин, автозапчасти, стиральные машины, велосипеды и другие товары повседневного спроса.

    По словам заместителя директора транспортной компании Huayuan International Land Port Co., Ltd., из провинции Шаньси уже открыто 15 регулярных маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок, которые связывают провинцию с 16 странами мира.

    Фото: chinanews.com

     


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