Контейнерный поезд Китай – Европа из Тайюаня в Москву

28 марта из Тайюаня в провинции Шаньси в Москву отправился контейнерный поезд Китай – Европа, сообщает информационное агентство Xinhua.

Поезд пройдет через КПП Эрэн-Хото в автономном районе Внутренняя Монголия и, преодолев расстояние около 5 тыс. км, прибудет в Москву.

В составе поезда 55 контейнеров, в которых товары 29 категорий, в частности, каолин, автозапчасти, стиральные машины, велосипеды и другие товары повседневного спроса.

По словам заместителя директора транспортной компании Huayuan International Land Port Co., Ltd., из провинции Шаньси уже открыто 15 регулярных маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок, которые связывают провинцию с 16 странами мира.

Фото: chinanews.com