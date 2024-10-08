Тенденции складского рынка Москвы

В третьем квартале 2024 года рынок индустриально-складской недвижимости Московского региона пополнился 130 тыс. кв. м, сообщили SeaNews в Bright Rich | CORFAC International. Суммарно с начала года рынок вырос на 350 тыс. кв. м.

Основной объем нового предложения ожидается к вводу в четвертом квартале и составляет 1 650 000 кв. м арендопригодной площади. Таким образом, в 2024 году, по прогнозу, продолжится тенденция последних 4 лет, когда рынок ежегодно прирастает в объеме на 1,5 млн кв. м и более.

Несмотря на высокий показатель нового строительства уровень вакансии продолжит сохранять околонулевые значения, так как значительная часть объема ввода сформирована объектами, которые реализуются по модели built-to-suit. Так, в третьем квартале были введены в эксплуатацию РЦ Ozon и корпус 5 в «PNK парк Домодедово 2», а также корпус 4 в «PNK парк Белый Раст».

До конца года к вводу заявлены следующие объекты:

Ozon Ватутинки общей площадью 134 850 тыс. кв. м,

РЦ Петрович в «PNK парк Домодедово» (102 060 тыс. кв. м),

РЦ ВсеИнструменты.ру в «А2 Обухово» (108 500 кв. м),

Вкусвилл в «PNK парк Домодедово-2» (104 000 кв. м),

Haier в «PNK Парк Домодедово» (61 200 кв. м).

Все это объекты класса А, и, как нетрудно заметить, все они заточены под конкретного арендатора.

Среди спекулятивных объектов, заявленных к вводу до конца года, в Bright Rich | CORFAC International отметили «Айтакс Томилино» (20 тыс. кв. м) и «Беллиген Пушкино» (30 тыс. кв. м). При этом новые спекулятивные складские объекты, как правило, практически полностью арендуются на этапе строительства, поэтому их ввод в эксплуатацию не оказывает значительного влияния на общий объем вакансии на рынке.

Средневзвешенная ставка аренды в классе А составляет 12 тыс. руб./ кв. м triple net. Тенденций к снижению стоимости аренды рынок не демонстрирует.

Графика: Bright Rich | CORFAC International