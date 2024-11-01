Новый таможенный склад в Москве

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон», входящий в Группу компаний «Дело», открыл дополнительный таможенный склад площадью более 1400 кв. метров на территории собственной площадки ООО «Транспортно-логистический контейнерный терминал» (ТЛКТ) в Москве.

Запуск нового склада, отметили в ГК «Дело», позволяет расширить возможности клиентов за счёт увеличения количества сервисов, а именно: маркировки товаров для их отслеживания в национальной системе «Честный знак», размещения грузов на более продолжительный срок по сравнению со складом временного хранения.

Маркировка осуществляется на автоматических и ручных линиях для широкого перечня товаров: одежды, обуви, парфюмерии, бытовой химии и прочих товаров народного потребления.

По информации президента «Рускона» Сергея Берёзкина, с начала 2025 года складской комплекс начнёт обработку товаров радиоэлектроники», – отметил.

Фото: Группа «Дело»