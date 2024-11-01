Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый таможенный склад в Москве
01.11.2024

Новый таможенный склад в Москве

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон», входящий в Группу компаний «Дело», открыл дополнительный таможенный склад площадью более 1400 кв. метров на территории собственной площадки ООО «Транспортно-логистический контейнерный терминал» (ТЛКТ) в Москве.

    Запуск нового склада, отметили в ГК «Дело», позволяет расширить возможности клиентов за счёт увеличения количества сервисов, а именно: маркировки товаров для их отслеживания в национальной системе «Честный знак», размещения грузов на более продолжительный срок по сравнению со складом временного хранения.

    Маркировка осуществляется на автоматических и ручных линиях для широкого перечня товаров: одежды, обуви, парфюмерии, бытовой химии и прочих товаров народного потребления.

    По информации президента «Рускона» Сергея Берёзкина, с начала 2025 года складской комплекс начнёт обработку товаров радиоэлектроники», – отметил.

    Фото: Группа «Дело»


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    20.03.2024
    «Рускон» и «Забайкальский Агрохолдинг» будут развивать контейнерные перевозки агропромышленных грузов
    Из регионов Сибири и Центральной России в Китай
    «Забайкальский Агрохолдинг»Группа ДелоКонтейнерные перевозкиРускон
    0
    22.10.2024
    Операционные показатели «ДелоПортс», 3 квартал и 9 месяцев 2024
    Терминал НУТЭП в третьем квартале увеличил контейнерооборот на 3,6%.
    2024ГК "Дело"ГрузооборотДело Портс
    0
    15.10.2024
    «Рускон» и ГАП «Ресурс» договорились о расширении экспорта сельхозтоваров
    На рынки Азии и Ближнего Востока 
    ГАП "Ресурс"ГК "Дело"МеморандумРускон
    0
    24.04.2024
    «Дело» прорабатывает проект контейнерного терминала на Шри-Ланке
    Сергей Шишкарёв обсудил с первым замминистра обороны Шри-Ланки Камалом Гунаратне создание на острове международного транспортного хаба.
    ГК "Дело"Контейнерный терминалШишкарев Сергей НиколаевичШри-Ланка
    0
    07.05.2024
    В Москве строят верфь электросудов
    В Москве строят верфь для производства электросудов. Стройплощадка расположена в районе Нагатинский Затон на […]
    верфьМоскваСтроительствоСудостроение
    0
    27.06.2024
    ГК «Дело» запустила перевозки сельхозпродукции из Красноярска в КНР через Забайкальск
    Группа компаний «Дело» расширила географию экспорта рапсового масла из России в Китай, организовав железнодорожный […]
    ГК "Дело"ЗабайкальскКитайсельхозпродукция
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    01.11.2024 Новый таможенный склад в Москве
    01.11.2024 Первый контейнерный поезд с терминала «Один пояс, один путь» в Татарстане
    01.11.2024 Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 44 неделя 2024
    31.10.2024 LCL-сервис из Израиля в Россию
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    31.10.2024 РЖД увеличили количество прямых поездов с контейнерами в полувагонах с Дальнего Востока
    Госрегулирование Показать всё
    31.10.2024 Правительство установит перечень грузов с исключительно электронным документооборотом
    31.10.2024 Загрузка дальневосточных контейнерных терминалов снизилась до 79%
    25.10.2024 34 года Краснодарской таможне
    24.10.2024 Продлены экспортные квоты на минеральные удобрения
    24.10.2024 Область неопределенности
    18.10.2024 Перевозки по Северному морскому пути просубсидируют
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •