Новый LCL сервис из Индии

«Рускон», входящий в ГК «Дело», запускает прямой регулярный сервис для доставки сборных грузов из Индии в Россию.

Как сообщили SeaNews в группе, контейнеры следуют морем из индийского порта Нава-Шева на терминал ГК «Дело» в Новороссийске. Затем на собственном складе для расконсолидации сотрудники «Рускона» распределяют груз и, исходя из потребностей клиента, отправляют его конечным получателям железнодорожным или автомобильным транспортом. При необходимости «Рускон-Брокер» помогает клиентам с таможенным оформлением товаров.

Транзитное время между Индией и Россией составляет 20-25 суток. Частота отправок – четыре раза в месяц. Сервис ориентирован на широкую номенклатуру грузов с минимальной партией от одного килограмма. Первая отправка запланирована на начало июня текущего года.

По словам первого вице-президента «Рускона» Андрея Чернышёва, новый регулярный сервис способствует обеспечению эффективной логистики между странами, а благодаря возможности отправки небольших партий открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса в России и Индии.

Фото: ГК «Дело»