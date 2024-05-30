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Новый LCL сервис из Индии
30.05.2024

Новый LCL сервис из Индии

    • «Рускон», входящий в ГК «Дело», запускает прямой регулярный сервис для доставки сборных грузов из Индии в Россию. 

    Как сообщили SeaNews в группе, контейнеры следуют морем из индийского порта Нава-Шева на терминал ГК «Дело» в Новороссийске. Затем на собственном складе для расконсолидации сотрудники «Рускона» распределяют груз и, исходя из потребностей клиента, отправляют его конечным получателям железнодорожным или автомобильным транспортом. При необходимости «Рускон-Брокер» помогает клиентам с таможенным оформлением товаров.

    Транзитное время между Индией и Россией составляет 20-25 суток. Частота отправок – четыре раза в месяц. Сервис ориентирован на широкую номенклатуру грузов с минимальной партией от одного килограмма. Первая отправка запланирована на начало июня текущего года. 

    По словам первого вице-президента «Рускона» Андрея Чернышёва, новый регулярный сервис способствует обеспечению эффективной логистики между странами, а благодаря возможности отправки небольших партий открывает новые перспективы для малого и среднего бизнеса в России и Индии. 

    Фото: ГК «Дело»


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