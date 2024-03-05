Турецкие линии запускают альтернативные маршруты

Турецкая Turkon Line, осуществляющая контейнерные перевозки в порты Америки, Европы, Средиземноморья и Черного моря, объявила о запуске еженедельного сервиса TRS, который соединит порты Мерсин, Искендерун, Джидда и Акаба. Как сообщает Turkon Line, сервис запущен для поддержки турецкого экспорта и импорта в Иорданию и Саудовскую Аравию.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте Turkon Line, сервис будет совместным с другой турецкой линией – Medkon. На нем будет задействовано два контейнеровоза, по одному от каждого из операторов, «Leyla Kalkavan»» и «Medkon Perla».

Отметим, что Medkon имеет сервис с аналогичной аббревиатурой TRS, соединяющий порты Турции – Амбарли и Измит с Новороссийском.

По информации Turkon Line, новый сервис будет осуществляться на регулярной основе еженедельно. Первый рейс выполнит судно «Leyla Kalkavan» вместимостью 1131 TEU с выходом из порта Искендерун 3 марта, из Мерсина 5 марта и прибытием в Джидду 11 марта и Акабу 14 марта.

Контейнеровоз линии Medkon «Medkon Perla» вместимостью 1134 TEU, по плану, должен выйти из Искендеруна 10 марта.

«Учитывая недавний кризис морских перевозок в Красном море, мы искали альтернативный маршрут, – сказал CEO Turkon Line О. Алкын Калкаван. – В соответствии с запросами наших клиентов мы разработали маршрут, включающий заходы в Акабу и Джидду».

Фото: VesselFinder