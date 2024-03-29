В торговле с Индией китайские экспортеры выиграли

Несмотря на увеличение времени транзита, связанное с переориентацией маршрута с Суэцкого канала в обход мыса Доброй Надежды на фоне ситуации в Красном море, контейнерные перевозки на трейде Азия – Европа практически не пострадали. Однако для европейского экспорта в страны Индийского субконтинента такое перенаправление стало проблемой – Индия продолжает демонстрировать высокие темпы роста импорта с Дальнего Востока, сообщает The Loadstar.

Согласно отчету консалтингового агентства MSI, значительное увеличение времени транзита и резкий рост фрахтовых ставок на маршруте как туда, так и обратно привели к тому, что все больше индийских предприятий обратилось к дальневосточным поставщикам сырья и материалов.

«По итогам 2023 года объемы контейнерных перевозок на трейде Дальний Восток – Ближний Восток / Индия увеличились на 11%, а в январе этого года относительного января 2023 года – на 34,5%, – цитирует издание данные отчета MSI. – Индия была драйвером роста, поскольку является крупнейшим импортером в этом регионе. Быстро развивающаяся индийская экономика привела к увеличению спроса на контейнерный импорт».

В 2022 году контейнерные перевозки на трейде Дальний Восток – Ближний Восток / Индия почти в два раза превысили объемы на трейде Европа – Ближний Восток / Индия – 1,89 млн TEU и 905 тыс. TEU соответственно, а в этом году – уже в три раза.

По оценкам MSI, в первом квартале 2024 года контейнерные перевозки Дальний Восток – Ближний Восток / Индия составят 2,24 млн TEU, на 16,4% больше, чем годом ранее.

Объемы на трейде Европа – Ближний Восток / Индия относительно января 2023 года, согласно прогнозу, напротив, сократятся – на 11,8%, до 785 тыс. TEU.

В Vespucci Maritime подтверждают, что регион Индийского океана становится крупным растущим рынком контейнерных перевозок. «Отчасти это результат медленного переноса производства. Индия сейчас находится там, где был Китай 25 лет назад, особенно с точки зрения дешевой рабочей силы. Теперь ей нужна инфраструктура для этого», – отмечают в компании.

«Отчет MSI также указывает на это же. Поскольку основные товары, которые сейчас Индия импортирует из Китая, – это материалы для производства, а не потребительские товары, которые, в свою очередь, доминируют в торговле между Азией и Европой и на транстихоокеанском трейде», – пишет The Loadstar.

В стоимостном выражении импорт из Китая в Индию с 2022 года существенно вырос. В прошлом году рост составил 21,6% относительно 2022 года. Это обусловлено поставками преимущественно пластмасс, оборудования, изделий из стекла, металла, текстильных полуфабрикатов.

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