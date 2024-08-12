Доставка из Китая: сроки и стоимость

Участники логистического рынка обеспокоены существенным ростом ставок на китайском направлении во всех видах сообщения. Эксперты связывают такое увеличение с дисбалансом между китайско-европейским экспортом и импортом. Как сейчас складывается ситуация и каковы перспективы ее развития, анализирует руководитель сектора «Закупки Запад» STALOGISTIC Ольга Примаченок.

В начале 2024 года ставки на морские перевозки из Китая в Прибалтику выросли на 30-40%, а из Китая в порты Санкт-Петербург и Новороссийск — на 20-30%. На данный момент наблюдается тенденция стабилизации ставок, значительного их повышения не предвидится. Некоторые грузовладельцы перенаправляют свои грузопотоки на прямые жд-сервисы и автотранспорт, а также на морскую доставку через дальневосточные порты.

Из-за снижения объема грузов морским линиям придется сдерживать стремительный рост ставок, чтобы сохранить грузопоток. В ближайшее время можно ожидать или сохранения текущих ставок, или их незначительного повышения.

В то же время вряд ли можно надеться на сокращение сроков доставки. Крупные игроки рынка все еще обходят Суэцкий канал, направляя суда через мыс Доброй Надежды, что увеличивает транзитное время на 10-15 суток в сравнении с 2023 годом.

В результате доставка грузов через порты РФ сейчас чаще всего является наиболее выгодным вариантом, поскольку большинство перевозчиков, обслуживающих эти порты, продолжают использовать Суэцкий канал в качестве основного маршрута.

По нашей оценке, ситуация с наличием мест на судах в ближайшее время не улучшится. Несмотря то, что компании стремятся возвращать порожние контейнеры в Китай, импорт продолжит в значительной степени превышать экспорт.

На маршруте Китай — ЕС нехватка мест усугубляется также тем, что некоторые суда были перенаправлены на более выгодное направление Китай — Америка, что привело к дефициту провозных мощностей у основных морских линий. Сегодня места на судне из Китая в порты ЕС можно ожидать около месяца. С наступлением высокого сезона ситуация вряд ли улучшится. Более того, вероятно, сроки, наоборот, увеличатся.

Доступность контейнерного оборудования в портах Дальнего Востока на некоторых маршрутах улучшилась, однако во многих локациях дефицит сохраняется. Соответственно, мультимодальная доставка «море плюс жд» продолжает дорожать. Кроме того, высокая нагрузка на дальневосточные терминалы приводит к увеличению времени ожидания отгрузки на жд и удлиняет общий транзитный срок. В ряде случаев ожидание может составить до 35 дней.

Фото: STALOGISTIC

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