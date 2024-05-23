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О задержках на железной дороге - 2
23.05.2024

О задержках на жд погранпереходах с Китаем

    • В продолжение темы о проблемах с доставкой импортных контейнеров из Китая по железной дороге, национальный менеджер по интермодальным транспортировкам Noytech Supply Chain Solutions Федор Токарев рассказал о ситуации, сложившейся на железнодорожных переходах.

    О задержках на жд погранпереходах с КитаемВ связи со значительным увеличением объёма перевозок из Китая в Европу, начиная с середины апреля, возникла серьёзная нехватка железнодорожных фитинговых платформ на границах. Это привело к задержкам на всех пограничных переходах, особенно в Алашанькоу/Достык и Хоргос/Алтынколь, где срок перегрузки контейнеров сейчас превышает две недели.

    Мы получаем информацию о нехватке контейнерного оборудования в Китае для экспортных грузопотоков по различным направлениям (прямой железнодорожный маршрут, море – железная дорога, дальнемагистральные морские перевозки), затоваренности железнодорожных станций на границах и, как следствие, задержках в отправках контейнерных поездов со станций формирования составов, увеличении ставок на 10-15% с середины мая, дефиците мест на суда и контейнерные поезда.

    Администрация Китайских железных дорог (China Railway Bureau) сокращает планы на отправку контейнерных поездов в Россию до улучшения ситуации на границах. В настоящее время задержки на границах составляют в среднем 10-14 суток в Казахстане (Алашанькоу/Достык, Хоргос/Алтынколь), 6-12 суток в Забайкальске (Манчжурия/Забайкальск), 7-10 суток в Монголии (Эрлянь, Эренхорт/Замын Ууд).

    Нормализация ситуации на пограничных переходах в прямом железнодорожном сообщении ожидается в июне-июле.

    Фото: Noytech Supply Chain Solutions

    Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

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