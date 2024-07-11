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Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края
11.07.2024

Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края

    • Министерство по развитию Дальнего Востока, как координатор Северного морского пути завершает формирование плана поставок груза для всех территорий, которые попадают под действие Федерального Закона «О северном завозе», сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

    Регионы Дальнего Востока и Арктики, в том числе и Камчатка, поддерживают экономический проект, разработанный Минвостокразвития России по поручению президента страны Владимира Путина и находящийся под контролем зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

    «Сегодня, в рамках планирования северного завоза, поставляемые грузы разделены на несколько категорий. На данный момент составлен детальный план грузов первой категорий, куда входят топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости – медикаменты, медицинское оборудование и продукты питания лечебного характера. В следующем году будем разрабатывать план по грузам второй категории, куда входят строительные материалы и необходимое промышленное и транспортное оборудование», – сказала зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова.

    В свою очередь Камчатский регион сформировал детальный план по грузам первой категории на 3 года вперед – установлены определенные типы товаров для каждого населенного пункта на полуострове. Эта программа находится на стадии утверждения.

    В настоящее время назначены два федеральных контролера – министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и ФГУП «Атомфлот», которые будут осуществлять координацию и контроль доставки указанных грузов в установленные сроки.

    Фото: пресс-служба правительства Камчатского края


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