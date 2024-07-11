Сформирован детальный план работы северного завоза для Камчатского края

Министерство по развитию Дальнего Востока, как координатор Северного морского пути завершает формирование плана поставок груза для всех территорий, которые попадают под действие Федерального Закона «О северном завозе», сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Регионы Дальнего Востока и Арктики, в том числе и Камчатка, поддерживают экономический проект, разработанный Минвостокразвития России по поручению президента страны Владимира Путина и находящийся под контролем зампреда правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

«Сегодня, в рамках планирования северного завоза, поставляемые грузы разделены на несколько категорий. На данный момент составлен детальный план грузов первой категорий, куда входят топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости – медикаменты, медицинское оборудование и продукты питания лечебного характера. В следующем году будем разрабатывать план по грузам второй категории, куда входят строительные материалы и необходимое промышленное и транспортное оборудование», – сказала зампред правительства Камчатского края Юлия Морозова.

В свою очередь Камчатский регион сформировал детальный план по грузам первой категории на 3 года вперед – установлены определенные типы товаров для каждого населенного пункта на полуострове. Эта программа находится на стадии утверждения.

В настоящее время назначены два федеральных контролера – министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и ФГУП «Атомфлот», которые будут осуществлять координацию и контроль доставки указанных грузов в установленные сроки.

Фото: пресс-служба правительства Камчатского края