РЖД в международном сообщении перевезли более 550 млн тонн

По итогам 2023 года объемы экспорта, импорта и транзита по железной дороге в международном сообщении составили 551 млн тонн, заявил первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов, выступая на пленарной сессии «Большая Евразия: экономическая и транспортная интеграция» в рамках 28-й международной выставки транспортно-логистических услуг TransRussia.

«И Монгольские железные дороги, и Китайские – мы все вместе обеспечиваем неразрывную связность для наших грузоотправителей. Несмотря на санкции и перерывы в платежах ни на секунду, на один день перевозки на железной дороге не прерывались и не прерываются», – сказал С.Павлов.

«При этом в контейнерах в прошлом году перевезено 7,4 млн тонн, что на 14% повышает уровень позапрошлого года. То есть 60% грузов, перевозимых в контейнерах, – в международном сообщении. По итогам первых двух месяцев текущего года мы видим, что рост контейнерного потока сохраняется», – добавил он.

С.Павлов также напомнил, что в 2023 году был открыт железнодорожный мост Нижнелениское – Тунцзян. «По нему уже перевезли более 3 млн тонн. Изначально планировали перевозку только контейнерных грузов, но сейчас расширили номенклатуру и на контейнерные грузы. Так как понимаем, что контейнеризация – это наше будущее и это высоко маржинальные грузы», – подчеркнул он.

Грузоперевозки с дружественными странами – в приоритете. Их доля в общем объеме экспорта составляет 81%. «В абсолютном выражении главный партнер для нас Китай. Грузооборот в 2023 году достиг 161 млн тонн, прирост 36% относительно 2022 года», – уточнил С.Павлов, добавив, что экспорт в страны СНГ, Арабские Эмираты, Индию растет в 2-3 раза.

«Это то, чем сейчас живут РЖД», – пояснил спикер.

Фото: SeaNews