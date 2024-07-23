MSC скупает контейнеровозы на вторичном рынке

MSC на фоне высоких ставок фрахта скупает контейнеровозы на вторичном рынке, даже предназначенные на слом, сообщает Container News.

Так, в июле перевозчик приобрел у Evergreen контейнеровоз «MSC Unity VI» постройки 1999 года и вместимостью 5,6 тыс. TEU. Рыночная стоимость судна на вторичном рынке составляет 22,5 млн долларов, тогда как на рынке утилизации – 14,5 млн долларов.

У Evergreen в прошлом году MSC также купила два контейнеровоза – «MSC Floriana VI» и «MSC Unific VI», которые тайваньский перевозчик продавал на слом, но по позже согласился продать MSC по выгодной цене.

В январе MSC купила «MSC Wind II» 1999 года постройки у норвежского судовладельца Ness Risan за 7 млн долларов, что выше стоимости лома, если бы судно ушло на утилизацию, – почти 5 млн долларов, а в июле у китайского оператора Safetrans, работающего также на российском рынке, – «MSC Tia V» 2002 года постройки вместимостью почти 4,4 тыс. TEU. Стоимость судна на вторичном рынке составила 18,7 млн долларов, а на рынке утилизации оно стоило бы 10,6 млн долларов.

В мае MSC приобрела у Maersk четыре контейнеровоза 2000 года постройки вместимостью 9,6 тыс. TEU – «MSC Jasmine X», «MSC Denisse X», «MSC Nicole X» и «MSC Chiara X» по 30 млн долларов за каждое. Это была сделка, которая приблизила флот MSC к отметке в 6 млн TEU. Стоимость каждого судна на рынке утилизации составила бы 20,8 млн долларов.

По данным Alphaliner, за первые 6 месяцев в мире было утилизировано всего 34 контейнеровоза суммарной вместимостью 48,6 тыс. TEU, тогда как годом ранее объем утилизации за аналогичный период составил 77 тыс. TEU.

«В настоящее время избыточные провозные мощности близки к нулю, а неожиданно высокий спрос на грузы также подогревает рынок. Судовладельцы и перевозчики явно предпочитают продолжать эксплуатировать свои старые суда на очень выгодных условиях, а не сдавать их на слом», – отмечают в Alphaliner.

Фото: VesselFinder