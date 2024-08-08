Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок
08.08.2024

Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок

    • Вместимость флота MSC в настоящее время превышает 6 млн TEU. Доля перевозчика на глобальном рынке составляет 20%, тогда как Maersk – 14,4%. При этом у пяти крупнейших в мире контейнерных линий объем заказов на новострои больше, чем у Maersk, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

    «Две крупнейшие контейнерные линии берут противоположные курсы, готовясь пойти разными путями со следующего года, – пишет издание. – Maersk, который был лидером рейтинга крупнейших в мире контейнерных линий до 2022 года, существенно сократил свою долю на рынке, поскольку придерживается политики ограничения размера флота и будет это делать до 2030 года. Перевозчик сосредоточился на стратегии логистического интегратора».

    До конца 2030 года Maersk планирует сохранить провозные мощности своего контейнерного флота на уровне 4,3 млн TEU, при этом придерживаться темпа обновления флота на уровне 160 тыс. TEU в год. «Эти заказы не увеличат провозные мощности. Каждый контейнеровоз, который присоединится к нашему флоту, заменит возрастное судно», – комментируют в Maersk.

    Датский перевозчик продолжит заказывать двухтопливные суда, которые смогут работать на альтернативном топливе.

    Согласно прогнозу Alphaliner, провозные мощности MSC в 2025 году сравняются по вместимости с флотом созданного Maersk и Hapag-Lloyd альянса Gemini, который официального заработает с февраля следующего года.

    Недавно консалтинговая компания Sea-Intelligence спрогнозировала, как будет выглядеть рейтинг 10 крупнейших линий в 2026 году, приняв во внимание множество аспектов, включая портфель заказов и продажи судов на вторичном рынке. Согласно этому прогнозу, MSC существенно увеличит разрыв в тоннаже со вторым по величине перевозчиком – CMA CGM. Maersk же окажется на третьем месте.

    Ожидается, что провозные мощности MSC к весне 2026 года составят 7 млн TEU.

    Фото: Maersk


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    23.07.2024
    MSC скупает контейнеровозы на вторичном рынке
    Даже предназначенные на слом
    MSCSafetransвторичный рынокконтейнеровозы б/у
    0
    08.08.2024
    Поставки новых контейнеровозов достигли пиковых значений
    В июне и первой половине июля в мире было сдано в эксплуатацию 89 контейнеровозов […]
    глобальный контейнерный рынокпровозные мощностиРекорд
    0
    22.05.2024
    Первый в мире контейнеровоз на метаноле пришел в Гетеборг
    В минувшую субботу первый в мире контейнеровоз, использующий в качестве бункерного топлива метанол, «Laura […]
    MaerskГетеборгконтейнеровозметанол
    0
    05.03.2024
    Самая быстрорастущая контейнерная линия
    Самой быстрорастущей в процентном выражении контейнерной линией в 2023 году стала Tailwind Shipping Lines, […]
    провозные мощностирейтинг контейнерных линий
    0
    28.03.2024
    MSC тоже метит в медиамагнаты
    Вслед за CMA CGM
    CMA CGMMSCБизнесиздание
    0
    26.02.2024
    На покупку DB Schenker претендуют около 20 компаний
    В том числе ближневосточные
    BahriDB Schenker DSVMaersk
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.08.2024 Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок
    08.08.2024 Оборот мировых контейнерных линий, 5 месяцев 2024
    07.08.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 вырос на 7,9%
    06.08.2024 Контейнерные поезда с рапсовым маслом в Китай
    06.08.2024 Antong Holdings отфрахтовал Sinotrans Container Lines четыре контейнеровоза
    06.08.2024 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в июне 2024 в деталях
    Госрегулирование Показать всё
    08.08.2024 Минэнерго берется за организацию перевозок энергоресуров по железной дороге
    07.08.2024 В новый нацпроект «Единая транспортная система» войдут 9 федеральных проектов
    01.08.2024 Новый начальник в СЗТУ
    01.08.2024 На субсидирование морских грузоперевозок в Калининград выделено еще 1,4 млрд
    31.07.2024 Криптовалюты можно будет использовать при трансграничных расчетах
    23.07.2024 Минэкономразвития РФ участвует в разработке конвенции «Об оборотных грузовых документах»
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •