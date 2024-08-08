Maersk существенно сократил свою долю на глобальном рынке контейнерных перевозок

Вместимость флота MSC в настоящее время превышает 6 млн TEU. Доля перевозчика на глобальном рынке составляет 20%, тогда как Maersk – 14,4%. При этом у пяти крупнейших в мире контейнерных линий объем заказов на новострои больше, чем у Maersk, сообщает Splash со ссылкой на данные Alphaliner.

«Две крупнейшие контейнерные линии берут противоположные курсы, готовясь пойти разными путями со следующего года, – пишет издание. – Maersk, который был лидером рейтинга крупнейших в мире контейнерных линий до 2022 года, существенно сократил свою долю на рынке, поскольку придерживается политики ограничения размера флота и будет это делать до 2030 года. Перевозчик сосредоточился на стратегии логистического интегратора».

До конца 2030 года Maersk планирует сохранить провозные мощности своего контейнерного флота на уровне 4,3 млн TEU, при этом придерживаться темпа обновления флота на уровне 160 тыс. TEU в год. «Эти заказы не увеличат провозные мощности. Каждый контейнеровоз, который присоединится к нашему флоту, заменит возрастное судно», – комментируют в Maersk.

Датский перевозчик продолжит заказывать двухтопливные суда, которые смогут работать на альтернативном топливе.

Согласно прогнозу Alphaliner, провозные мощности MSC в 2025 году сравняются по вместимости с флотом созданного Maersk и Hapag-Lloyd альянса Gemini, который официального заработает с февраля следующего года.

Недавно консалтинговая компания Sea-Intelligence спрогнозировала, как будет выглядеть рейтинг 10 крупнейших линий в 2026 году, приняв во внимание множество аспектов, включая портфель заказов и продажи судов на вторичном рынке. Согласно этому прогнозу, MSC существенно увеличит разрыв в тоннаже со вторым по величине перевозчиком – CMA CGM. Maersk же окажется на третьем месте.

Ожидается, что провозные мощности MSC к весне 2026 года составят 7 млн TEU.

Фото: Maersk