Доступность срочного тоннажа крайне ограничена

Практически все крупные контейнеровозы зафрахтованы до 2025 года, поэтому линейные и фидерные перевозчики фрахтуют суда меньшей вместимости, владельцы которых пытаются зафиксировать ставки на более длительный срок, сообщает The Loadstar со ссылкой на отчет Linerlytica.

«Наличие срочного тоннажа в настоящее время крайне ограничено, особенно в отношении контейнеровозов вместимостью более 2 тыс. TEU. Они фактически разобраны до 2025 года. Ставки фрахта продолжают расти, хотя уровень активности на рынке заметно снизился, – отмечают в Linerlytica. – Несмотря на то, что провозные мощности на трейдах Азия – западное побережье США / Южная Америка / Индийский субконтинент до августа будут еще расти, их нехватка все же ощущается».

В свою очередь в Clarksons заявляют, что операторы пытаются заполнить «пробелы» на своих сервисах и получить доступные мощности, которые сразу же поглощаются, в то время как судовладельцы на фоне возросшего спроса продолжают повышать ставки. Большинство из них предпочитают передавать контейнеровозы во фрахт на более длительные сроки, однако фрахт на короткие срок становится все более распространенным – 2-3 месяца с шестизначными ставками.

Фото: Hapaq-Lloyd