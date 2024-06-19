ОСК ведет строительство первых в России контейнеровозов методом распределенной верфи

Астраханские судостроители ОСК провели операцию по межзаводской транспортировке по воде объемных секций корпусов двух сухогрузных судов (контейнеровозов) проекта 00108. Общий вес конструкций составил порядка 500 тонн, сообщает пресс-служба ОСК.

Изготовление секций велось параллельно на двух производственных площадках Южного центра судостроения и судоремонта ОСК. Семь днищевых и две бортовые секции для третьего и четвертого судов транспортировали с площадки АСПО по воде на основную площадку строительства – завод «Лотос». В настоящее время ведутся работы по формированию корпусов судов в объем.

Проект 00108 разработан нижегородским конструкторским бюро ОСК «Вымпел». Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные.

Размерения судна соответствуют классу «Волго-Дон макс». Контейнеровоз будет эксплуатироваться в морских районах, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал.

Основные технические характеристики судна:

наибольшая длина – 141 м,

ширина – 16,9 м,

высота борта – 6,3 м,

объем грузовых трюмов – 12 тыс. куб. м,

дедвейт в море – 9,2 тыс. тонн (при осадке 5,3 м), в реке – 5 тыс. тонн (при осадке 3,6 м),

скорость – 10 узлов.

Фото: ОСК