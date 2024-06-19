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ОСК ведет строительство первых в России контейнеровозов методом распределенной верфи
19.06.2024

ОСК ведет строительство первых в России контейнеровозов методом распределенной верфи

    • Астраханские судостроители ОСК провели операцию по межзаводской транспортировке по воде объемных секций корпусов двух сухогрузных судов (контейнеровозов) проекта 00108. Общий вес конструкций составил порядка 500 тонн, сообщает пресс-служба ОСК.

    Изготовление секций велось параллельно на двух производственных площадках Южного центра судостроения и судоремонта ОСК. Семь днищевых и две бортовые секции для третьего и четвертого судов транспортировали с площадки АСПО по воде на основную площадку строительства – завод «Лотос». В настоящее время ведутся работы по формированию корпусов судов в объем.

    Проект 00108 разработан нижегородским конструкторским бюро ОСК «Вымпел». Это первый российский проект универсального сухогруза-контейнеровоза, который может перевозить контейнеры международного стандарта, в том числе рефрижераторные.

    Размерения судна соответствуют классу «Волго-Дон макс». Контейнеровоз будет эксплуатироваться в морских районах, а также на внутренних водных путях России с учетом ограничений по габаритам и осадке, включая Волго-Балтийский водный путь и Волго-Донской судоходный канал.

    Основные технические характеристики судна:

    • наибольшая длина – 141 м,
    • ширина – 16,9 м,
    • высота борта – 6,3 м,
    • объем грузовых трюмов – 12 тыс. куб. м,
    • дедвейт в море – 9,2 тыс. тонн (при осадке 5,3 м), в реке – 5 тыс. тонн (при осадке 3,6 м),
    • скорость – 10 узлов.

    Фото: ОСК


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