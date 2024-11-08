СКК «Звезда» может войти в ОСК

ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Банк ВТБ» приступили к переговорам о вхождении судостроительного комплекса «Звезда» в Объединенную судостроительную корпорацию. Инициатива о консолидации судостроительных активов на Дальнем Востоке для повышения эффективности отрасли поддержана президентом Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении «Роснефти».

Судостроительный комплекс «Звезда» в настоящее время вышел на проектный уровень и обладает всеми необходимыми современными технологиями по строительству крупнотоннажных гражданских судов.

«Строительство судостроительного комплекса «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края началось по поручению президента РФ в 2009 году. В 2013 году к созданию новой верфи был привлечен консорциум частных инвесторов во главе с «Роснефтью», которая также стала якорным заказчиком проекта. Такое решение было принято с учетом наличия у главного исполнительного директора ПАО «НК «Роснефть» практического опыта создания проектов подобного масштаб», – говорится в сопроводительной справке к заявлению.

Благодаря этому решению проект получил мощный импульс для развития. Всего за несколько лет с начала производственной деятельности на верфи были решены ключевые технологические задачи, введены в эксплуатацию основные объекты. На протяжении реализации проекта Президент РФ контролировал ход строительства основных производственных объектов и неоднократно посещал площадку ССК «Звезда», напомнили в «Роснефти». В частности, в рамках своих визитов В.В.Путин лично дал старт строительству самого крупного сухого дока в России, участвовал в церемонии ввода в эксплуатацию уникального тяжелого достроечного стапеля. Глава государства принимал участие в закладке новых судов, в том числе судов снабжения и танкеров типа Aframax, в торжественной церемонии имянаречения судов усиленного ледового класса. В 2019 году Президент РФ посещал судоверфь «Звезда» совместно с премьер-министром Индии Н.Моди для осмотра ключевых объектов и ознакомления с новыми уникальными технологиями в области судостроения.

Сегодня ССК «Звезда» является самой современной верфью в России, специализирующейся на строительстве всех типов крупнотоннажных гражданских судов, ледоколов и морской техники. Всего на верфи спущено на воду уже 12 судов, активно строятся еще более 20 судов из более чем 60, находящихся в портфеле заказов предприятия. Общий дедвейт заказов превышает 3 млн тонн.

Фото: СКК «Звезда»