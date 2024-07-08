ОСК заложила новый транспортный док

На Амурском судостроительном заводе заложен новый плавучий транспортный док проекта 17574 «Амур», сообщает пресс-служба ОСК.

«Амур» – принципиально новое плавучее сооружение, которое повысит эффективность работы предприятия, и расширит номенклатуру строящихся заказов. Он будет отличаться повышенной мореходностью и обеспечит транспортировку различных типов плавучих сооружений по Амуру от места их постройки до Владивостока. При его строительстве будут использованы самые современные судостроительные технологии и оборудование», – говорится в пресс-релизе.

Док предназначен для транспортировки кораблей и судов доковой массой до 7,5 тыс. тонн и способен принимать суда длиной до 150 м. Благодаря изменяемой осадке, док может как заходить в русло Амура, вплоть до акватории Амурского завода, так и совершать переходы в прибрежной морской зоне с волнением до 6 баллов. На «Амуре» смогут разместиться экипаж и 30 человек сопровождающей команды перевозимого судна в течение 20 дней.

Строительство дока осуществляется в рамках доковой программы ОСК. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК «Алмаз».

«Этап закладки означает начало строительства заказа, но на стапеле он пробудет совсем недолго, и руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период будет идти в полном соответствии со строительным графиком», – отметил на торжественной церемонии закладки дока директор департамента гособоронзаказа АО «ОСК» Вячеслав Господинов.

Закладную доску на новый транспортный док установили генеральный директор ПАО «АСЗ» Михаил Боровский и В.Господинов.

Краткие характеристики плавдока:

длина – 177,8 м;

ширина – 32 м;

осадка – 3-5 м;

грузоподъемность – 7,5 тыс. тонн.

Фото: ОСК