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ОСК заложила новый транспортный док
08.07.2024

ОСК заложила новый транспортный док

    • На Амурском судостроительном заводе заложен новый плавучий транспортный док проекта 17574 «Амур», сообщает пресс-служба ОСК.

    «Амур» – принципиально новое плавучее сооружение, которое повысит эффективность работы предприятия, и расширит номенклатуру строящихся заказов. Он будет отличаться повышенной мореходностью и обеспечит транспортировку различных типов плавучих сооружений по Амуру от места их постройки до Владивостока. При его строительстве будут использованы самые современные судостроительные технологии и оборудование», – говорится в пресс-релизе.

    Док предназначен для транспортировки кораблей и судов доковой массой до 7,5 тыс. тонн и способен принимать суда длиной до 150 м. Благодаря изменяемой осадке, док может как заходить в русло Амура, вплоть до акватории Амурского завода, так и совершать переходы в прибрежной морской зоне с волнением до 6 баллов. На «Амуре» смогут разместиться экипаж и 30 человек сопровождающей команды перевозимого судна в течение 20 дней.

    Строительство дока осуществляется в рамках доковой программы ОСК. Проект разработан Центральным морским конструкторским бюро ОСК «Алмаз».

    «Этап закладки означает начало строительства заказа, но на стапеле он пробудет совсем недолго, и руководство Объединенной судостроительной корпорации надеется, что стапельный период будет идти в полном соответствии со строительным графиком», – отметил на торжественной церемонии закладки дока директор департамента гособоронзаказа АО «ОСК» Вячеслав Господинов.

    Закладную доску на новый транспортный док установили генеральный директор ПАО «АСЗ» Михаил Боровский и В.Господинов.

    Краткие характеристики плавдока:

    • длина – 177,8 м;
    • ширина – 32 м;
    • осадка – 3-5 м;
    • грузоподъемность – 7,5 тыс. тонн.

    Фото: ОСК


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