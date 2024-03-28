В Приморье запустят судостроительный и судоремонтный кластер

В Приморье создадут промышленный кластер в сфере судостроения и судоремонта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Основными предпосылками создания такого кластера являются наличие в крае производственных мощностей и компетенций в области судостроения и судоремонта, образовательной и научной базы, а также спрос на строительство и ремонт судов, развитие производств изделий и комплектующих», – говорится в сообщении.

«Наша цель – привлечение в отрасль инвестиций и увеличение объемов производства, развитие в крае производства изделий и комплектующих для судостроения и судоремонта, в том числе, фигурирующих в различных перечнях импортозамещения. Кроме того, при формировании кластера мы учитываем необходимость расширения действующих и формирование новых кооперационных связей не только между предприятиями отрасли, но и с включением предприятий иных сфер, получение государственной поддержки», – цитирует пресс-служба министра промышленности и торговли Приморья Сергея Калитина.

По его словам, промышленный судоремонтный и судостроительный кластер в Приморье намерены запустить уже в 2024 году. Его ключевыми производителями конечной продукции станут судостроительный комплекс «Звезда» и ООО «Кораблестроение и композиты».

Фото: СКК «Звезда»