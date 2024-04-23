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Китай начал сборку второго большого круизного лайнера
23.04.2024

Китай начал сборку второго большого круизного лайнера

    • 20 апреля на верфи Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding в Шанхае был поставлен в док №2 для проведения окончательной сборки второй большой круизный лайнер китайской разработки и постройки.

    Как сообщает CCTV Video News Agency, секции судна будут собираться вместе как строительные блоки, что значительно ускорит процесс постройки.

    Судно длиной 341 м и валовой вместимостью 141,9 тыс. тонн сможет принять на борт до 5232 пассажиров, для размещения которых предусмотрено 2144 каюты.

    На судне будут установлены две новые системы очистки выбросов от частиц серы и пять комплектов передового природоохранного оборудования, что позволит сделать лайнер более экологичным и безопасным для окружающей среды.

    Пассажирские каюты, развлекательные и спортивные комплексы, включая концертный зал и киноцентр, большой ресторанный комплекс, художественные галереи и т.п., будут расположены на 16 палубах судна.

    За счет оптимизации планировки на втором круизнике китайской постройки увеличены площадь жилого и рекреационного пространства до 25 599 кв. м и 14 272 кв. м соответственно.

    Круизное судно должно выйти из дока в конце марта 2026 года, ходовые испытания запланированы на июнь 2026 года. Передача лайнера заказчику намечена до конца 2026 года.

    Видео: CCTV Video News Agency


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