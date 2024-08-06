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Контейнерные поезда с рапсовым маслом в Китай
06.08.2024

Контейнерные поезда с рапсовым маслом в Китай

    • Компания «ТрансЛес» (входит в «Деметра-Холдинг») впервые предоставила комплексную услугу по формированию и подаче лесовозных платформ с фитинговыми упорами для перевозки растительного масла.

    Как сообщили SeaNews в «Деметра-Холдинге», по заказу компании «Европак» «ТрансЛес» осуществил отправку из России в Китай 5,5 тыс. тонн рапсового масла двумя контейнерными поездами. На протяжении всего пути сотрудники «ТрансЛеса» предоставляли заказчику консультационные услуги, сопровождали груз и оповещали о его местонахождении.

    Железнодорожные составы по 67 фитинговых платформ каждый отправлялись со станций Телегино Юго-Восточной железной дороги и Войновка Свердловской железной дороги до приграничной с Китаем станции Забайкальск.

    Перевозка рапсового масла производителей из Липецкой и Тюменской областей осуществлялась в универсальных контейнерах с использованием флекситанков «Европак» – полимерной эластичной емкости для транспортировки неопасных наливных грузов.

    Заливка масла производилась специалистами «Европака» непосредственно на предприятиях, далее компания организовала вывоз автомобильным транспортом на терминалы железнодорожных станций, где осуществлялось формирование и отправление поездов.

    По словам управляющего директора «ТрансЛеса» Руслана Пряникова, перевозка грузов на лесовозных платформах с фитинговыми упорами позволяет оптимизировать логистику на традиционных маршрутах.

    «Отправки рапсового масла мы осуществляли впервые, считаем, что этот опыт прошел успешно. Планируется, что подобные маршруты будут осуществляться на регулярной основе», – сказал он.

    По информации Людвига Тарханьяна, генерального директора «Европака», за первые 7 месяцев 2024 компания отправила более 200 ускоренных контейнерных поездов на экспорт, в том числе 74 из них проследовали через сухопутные погранпереходы напрямую в Китай.

    Фото: «Деметра-Холдинг»


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