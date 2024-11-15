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Доминирование Китая в судостроении укрепляется
15.11.2024

Доминирование Китая в судостроении укрепляется

    • В начале 2000-х годов на долю Китая приходилось менее 10% глобальных завершенных заказов на новые суда. Однако в течение 10 лет эта страна по объему заказов на строительство судов обогнала Японию и Южную Корею и стала лидером в судостроении. Как сообщает Splash, последние полтора года Китай укрепляет свои позиции в отрасли, заявляя о планах по увеличению производственных мощностей, в том числе за счет возобновления работы законсервированных верфей.

    По данным Xclusiv Shipbrokers, по итогам 10 месяцев этого года китайские верфи зафиксировали рост портфеля заказов на 17% в таких сегментах как балкеры, танкеры, газовозы и контейнеровозы. Таким образом, доля Китая на глобальном судостроительном рынке увеличилась с 63% в 2023 году до 74% в 2024 году.

    По итогам этого года Китай обеспечил 90% глобального портфеля заказов на контейнеровозы, 81% – на балкеры, 72% – на танкеры и 44% – на газовозы.

    По данным Danish Ship Finance, Китай сейчас контролирует 42% судостроительных мощностей (распределенных между 140 верфями) и обеспечивает 57% вместимости глобального флота в портфеле заказов. При этом Южная Корея, которая занимает втрое место в рейтинге, значительно Китаю уступает.

    «Доминирование Китая в судостроении будет продолжаться, – говорится в отчете Xclusiv. – Например, 70% балкеров, введенных в эксплуатацию в 2026 году, будут построены в Китае, а доля китайских верфей в сегменте танкеров увеличится до 67%».

    Напомним, в течение нескольких месяцев американские судостроительные профсоюзы настаивают на принятии ограничительных мер против китайских судостроителей, которых они обвиняют в получении «несправедливой» поддержки от государства.

    Евросоюз и США ищут способы, как возродить свою судостроительную отрасль из-за опасений доминирования Китая в этом секторе. В апреле этого года президент США Джо Байден объявил о повышении пошлин на импорт стали и алюминия из Китая. Кроме того, торговым представителем США было начато расследование в отношении доминирования Китая в судостроении.

    «Из-за существенной разницы в ценах — от 30% до 40% — в сочетании с выгодными финансовыми стимулами, особенно предлагаемыми китайскими банками, европейские судовладельцы все чаще выбирают азиатских судостроителей», — заявили в SEA Europe, представляющей отрасль морских технологий, в которую входят судостроительные верфи и производители морского оборудования.

    «Хотя более дешевые суда выгодны судовладельцам, такой выбор создает риск чрезмерной зависимости. Последствия часто остаются незамеченными, пока не наступит кризис, который становится все более вероятным в условиях текущей геополитической напряженности», – считают в SEA Europe.

    SEA Europe призывает «восстановить судостроительные мощности Европы и принять морскую промышленную стратегию в качестве приоритета для стратегической автономии Европы».

    Фото: Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding


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