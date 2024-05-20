Флагманский проект по строительству глубоководного района морского порта Архангельск

Флагманским для региона является перспективный инфраструктурный проект по строительству глубоководного района морского порта Архангельск с максимально допустимой осадкой 14,5 метра. Об этом заявил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, выступая на конференции по сотрудничеству в области логистики и цепочек поставок в рамках VIII Российско-Китайского ЭКСПО, сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

А.Цыбульский отметил, что подтверждением стратегической значимости порта стал утвержденный в сентябре прошлого года комплексный план по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года. План включает в себя мероприятия как по развитию действующей транспортной и инженерной инфраструктуры транспортного узла, так и по созданию принципиально новых объектов.

«В связи с разворотом экспорта лесопромышленного комплекса на Восток отправки по Севморпути через глубоководный район морского порта Архангельск станут для производителей Северо-Западного федерального округа наилучшей альтернативой с точки зрения стоимости и сроков доставки. Потенциальный грузопоток импортно-экспортных грузов в контейнерах может составить около 300 тыс. контейнеров, или 4,45 млн тонн к 2030 году и 600 тыс. контейнеров – почти 9 млн тонн – к 2040 году, из которых половина приходится на экспорт пиломатериалов», – сказал губернатор.

Сегодня порт Архангельск также является одной из основных отправных точек для субсидируемых каботажных перевозок между морскими портами Северо-Запада, Арктики и Дальнего Востока России через акваторию Северного морского пути. Перевозка грузов на таких рейсах осуществляется по льготным тарифам морского фрахта. «Повышенный интерес к таким рейсам проявляют грузоотправители, для которых конечной точкой доставки продукции является Китай. Они смогут по льготным тарифам доставить груз в порты Владивостока, Сахалина или Находки по СМП, минуя загруженный Восточный полигон железных дорог, и далее перегрузить товары на морские суда в направлении портов Китая», – говорится в пресс-релизе.

Помимо традиционных каботажных перевозок по Северному морскому пути, регион активно развивает экспортно-импортные регулярные перевозки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В планах одной из крупнейших китайских судоходных компаний – организовать морские перевозки грузов из портов Китая в морской порт Архангельск в количестве 10-12 рейсов за период навигации через Северный морской путь в 2024 году.

«На сегодняшний день логистика – это то направление, которое выходит на первый план практически во всех наших внешнеэкономических взаимоотношениях. При примерно равном качестве продукции сегодня скорость и качество доставки этой продукции до потребителя становятся самым главным вопросом», – сказал А.Цыбульский.

Он подчеркнул, что в текущих геополитических условиях использование Северного морского пути является одним из ключевых приоритетов во взаимоотношениях России именно с Китайской Народной Республикой.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области