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Новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай
12.03.2024

Новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай

    • «РЖД Бизнес Актив» запустил новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай.

    Как рассказали SeaNews в компании, первый поезд из 62 контейнеров с жомом отправился в Китай со станции Лебедянь Юго-Восточной железной дороги. Маршрут пройдет через пограничный переход Нижнеленинское – Тунцзян, ставший новыми экспортными воротами в КНР.

    Новое направление позволит наращивать экспортные контейнерные перевозки зерновых и масличных грузов за счет предприятий из Воронежской, Белгородской и Курской областей.

    «РЖД Бизнес Актив» организовал для сельскохозяйственного холдинга перевозку «под ключ»: предоставил контейнеры и платформы, оборудование для затарки и погрузки, обеспечил работу бригады и автодоставку до станции.

    На площадке завода-производителя в Воронежской области жом упаковали в специальные мягкие мешки биг-бэги и загрузили в контейнеры. Такая технология позволяет ускорить доставку груза, сокращая время на перевалку.

    Автотранспортом партию из 40-футовых контейнеров доставили на станцию Лебедянь. Здесь их разместили на 31 платформе и отправили по железной дороге до Циндао (КНР). Общий вес груза составил более 1,5 тыс. тонн.

    «Запуск нового сервиса в сообщении с Китаем, одним из ключевых покупателей продукции отечественного агропромышленного комплекса, позволит удовлетворить растущие потребности сельхозпредприятий в перевозке зерновых и масличных грузов на экспорт. Контейнеры станут оптимальной альтернативой вагонам-зерновозам для малого и среднего бизнеса, которому необходимы отправки небольших партий», – отмечает начальник отдела по контейнеризации грузов «РЖД Бизнес Актив» Борислав Щербаков.

    Фото: телеграм-канал «РЖД Бизнес Актив»


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