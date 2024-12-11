Логистический хаб создадут на базе Хабаровского речного торгового порта

Хабаровский край заинтересован в создании логистического хаба, который позволит напрямую взаимодействовать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил губернатор края Дмитрий Демешин в ъоде встречи с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко. Предметом встречи стало обсуждение вопросов развития внутренних водных путей Амурского бассейна на территории региона, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Д. Демешин отметил, что внутренний водный транспорт занимает особое место в жизнеобеспечении северных районов Хабаровского края, в перевозках социально значимых грузов. Но необходимо развивать и сферу транспортно-логистических грузовых водных перевозок. Водные пути Амурского бассейна связывают дальневосточные территории и порты России между собой, с портами Китая, а также со странами АТР.

Губернатор заявил, что регион крайне заинтересован в создании логистического хаба. На недавно прошедшей в Москве Транспортной неделе между правительством Хабаровского края и Федеральным агентством морского и речного транспорта было подписано соглашение о сотрудничестве по вопросу развития перегрузочных комплексов (мультимодальных логистических центров) в речных портах региона.

«Соглашение создает условия для взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок в Хабаровском крае. В связи с внешним негативным воздействием западных недружественных стран мы принимаем меры по созданию логистического хаба на базе Хабаровского речного торгового порта», – подчеркнул глава региона.

Намерения о создании в Хабаровском крае условий для развития транспортно-логистических грузовых водных перевозок подтвердил руководитель Росморречфлота А. Тарасенко. Он отметил, что регион является наиболее выгодной территорией с этой точки зрения, так как Амур здесь имеет четыре ключевых речных порта, есть перспективы выхода на порт Харбина. Сейчас идут переговоры с КНР о восстановлении реки Сунгари. Создание мультимодального логистического хаба придаст импульс увеличению объемов грузоперевозок по Амуру. Как отметил А. Тарасенко, в советские годы он составлял до 20 млн тонн, сейчас – около 2 млн тонн, это мало.

«Сегодня в Хабаровске нам предстоит создать хороший хаб и наладить транспортные пути. Соответственно, по перемещению груза планируем вернуть объемы грузоперевозок к цифре в 20 миллионов тонн», – отметил руководитель Росморречфлота.

Одна из задач, которая стоит перед ведомством, – обеспечить достаточную глубину Амура, необходимую для движения грузовых судов. Кроме того, совместно с регионом нужно наладить подготовку квалифицированных кадров для речной отрасли на базе существующего в Хабаровске техникума.

Фото: пресс-служба правительства Хабаровского края