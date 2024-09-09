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В Омской области планируют создать мультимодальный логистический центр
09.09.2024

В Омской области планируют создать мультимодальный логистический центр

    • В Омской области на базе речного порта планируют создать мультимодальный логистический центр, который сосредоточит в себе грузовую базу региона и позволит перераспределять потоки грузов по реке, железной и автомобильным дорогам.

    Как сообщает пресс-служба Росморречфлота, вопросы развития логистического центра в Омской области и увеличения объёмов транспортировки грузов по внутренним водным путям обсудили на первом заседании рабочей группы под председательством руководителя Росморречфлота Андрея Тарасенко.

    Участие в совещании приняли заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов, заместитель председателя правительства Омской области Динар Курманов, генеральный директор Омского речного порта Сергей Сандулов, генеральный директор ООО «Межрегионфлот» Денис Ушаков, ректор СГУВТ Татьяна Зайко, представители профильных ведомств и предприятий.

     «Омская область имеет большой потенциал для возрождения речных перевозок. Крупнейшая судоходная река Иртыш в настоящее время не используется в полной мере. Чтобы поднять грузооборот на реках, мы совместно с регионом должны обеспечить грузовую базу, сосредоточить и накопить груз в одном месте – создать мультимодальный логистический центр. Такие транспортные узлы на базе речных портов станут одними из ключевых объектов опорной сети внутренних водных путей», – сказал А.Тарасенко.

    Как подчеркнул руководитель Администрации «Обь-Иртышводпуть» Роман Чесноков, в настоящее время в регионе основная часть грузов перевозится автомобильным и железнодорожным транспортом. При этом у Обь-Иртышского бассейна есть огромный потенциал для обслуживания транзитных грузов.

    Пропускная способность водных путей Омской области – 45 млн тонн. Осуществляются перевозки грузов по Омской области, северу Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому округам, другим регионам, расположенным в районе Обь-Иртышского бассейна, по трассам Северного морского пути.

    Омский речной порт расположен на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали с водными и автомобильными путями, что позволит интегрировать его в логистические цепочки и нарастить объемы экспортных грузов, доставляемых водным транспортом в Казахстан и Китай.

    Первым проектом по созданию транспортного узла, связавшего речную и морскую инфраструктуру, стал Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр в Республике Татарстан, напомнили в пресс-службе Росморречфлота. Проект предусматривает активное взаимодействие с морскими портами и интеграцию с международными транспортными коридорами.

    Работа по созданию подобных логистических центров проводится рабочими группами совместно с правительствами Пермского края, Амурской области и Московской области.

    Фото: Росморречфлот


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