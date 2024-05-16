Росморречфлот подписал соглашение с профсоюзом в сфере морского транспорта

В Росморречфлоте подписали отраслевое соглашение по подведомственным учреждениям и предприятиям, которые осуществляют свою деятельность в сфере морского транспорта, сообщается на сайте ведомства. Подписи под документом поставили руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко и председатель Профсоюза работников водного транспорта России, заместитель председателя Общественного совета при Росморречфлоте Олег Яковенко.

Цель соглашения – объединить усилия для достижения социально-экономической стабильности в отрасли, повысить уровень жизни работников и конкурентоспособность организаций отрасли.

Документ является ориентиром при заключении коллективных договоров и устанавливает общие принципы ведения вопросов, связанных с оплатой труда, социальных гарантий, льгот, подготовкой и переподготовкой кадров.

Соглашение распространяется на все подведомственные Росморречфлоту организации, деятельность которых связана с эксплуатацией морских судов или судов смешанного плавания (река-море), а также гидротехнических сооружений, переработкой грузов в морских портах и терминалах, обеспечением безопасности мореплавания.

Соглашение подписано на трехлетний срок. Предыдущее соглашение по подведомственным Росморречфлоту учреждениям и предприятиям, осуществляющим свою деятельность в сфере морского транспорта, действовало с 2021 по 2023 год.

Фото: Росморрефлот