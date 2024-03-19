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«РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»
19.03.2024

«РЖД Логистика» откроет СВХ на терминале «Сухой порт Чайковский»

    • АО «РЖД Логистика» и ООО «Квадрат», являющееся собственником контейнерного терминала «Сухой порт Чайковский» в Пермском крае, подписали в рамках международной выставки TransRussia соглашение о сотрудничестве и организации на территории контейнерного терминала склада временного хранения, сообщили SeaNews в «РЖД Логистике». Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора АО «РЖД Логистика» Олег Полеев и генеральный директор ООО «Квадрат» Андрей Драчёв.

    Документ предусматривает совместную разработку, внедрение и продвижение конкурентных комплексных сервисов на контейнерном терминале «Сухой порт Чайковский». «РЖД Логистика» будет оказывать комплекс терминальных, складских и таможенных услуг и возьмет на себя функции таможенного представителя, оператора по документальному сопровождению таможенных процедур и организует на терминале склад временного хранения грузов различной номенклатуры, в том числе хаб коммерческого хранения готовых автомобилей и машинокомплектов.

    Контейнерный терминал «Сухой порт Чайковский» расположен на стыке четырех регионов Российской Федерации – республик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия и Пермского края. Развитая железнодорожная инфраструктура станции позволяет осуществлять полноценную работу полносоставными контейнерными поездами длиной в 71 условный вагон.

    Реализация комплексной услуги по управлению складом временного хранения и зоны таможенного контроля на терминале «Сухого порта Чайковский» позволит «РЖД Логистике» вывести сервис по таможенному обслуживанию клиентов на новый уровень, будет способствовать развитию компетенций компании и наращиванию ее присутствия в регионах, отмечают в компании.

    Фото: «РЖД Логистика»


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