«Рускон» обеспечит экспортные поставки продукции Архангельского ЦБК

«Рускон» (входит в ГК «Дело») и «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» договорились развивать экспортные перевозки грузов.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», соответствующий меморандум 21 марта на площадке международной выставки TransRussia подписали первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и заместитель генерального директора АО «Архангельский ЦБК» Олег Илатовский.

В рамках соглашения будут осуществляться мультимодальные контейнерные перевозки целлюлозно-бумажной продукции через порты Новороссийска, Санкт-Петербурга, Находки, Владивостока и по железной дороге через сухопутные пограничные переходы на границах России с Китаем и Монголией, а также Казахстана с Китаем.

Фото: ГК «Дело»