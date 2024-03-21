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«Рускон» обеспечит экспортные поставки продукции Архангельского ЦБК
21.03.2024

«Рускон» обеспечит экспортные поставки продукции Архангельского ЦБК

    • «Рускон» (входит в ГК «Дело») и «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат» договорились развивать экспортные перевозки грузов.

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», соответствующий меморандум 21 марта на площадке международной выставки TransRussia подписали первый вице-президент ООО «Рускон» Андрей Чернышёв и заместитель генерального директора АО «Архангельский ЦБК» Олег Илатовский.

    В рамках соглашения будут осуществляться мультимодальные контейнерные перевозки целлюлозно-бумажной продукции через порты Новороссийска, Санкт-Петербурга, Находки, Владивостока и по железной дороге через сухопутные пограничные переходы на границах России с Китаем и Монголией, а также Казахстана с Китаем.

    Фото: ГК «Дело»


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