Спрос на товары из недружественных стран не спадает

SeaNews делится с вами еще одним мнением о прошедшей на этой неделе в Москве выставке TransRussia. Директор компании Terminal Direct (таможенный брокер) Никита Мальцев – о новых партнерах.

Мы участвуем на выставке TransRussia второй раз. По сравнению – в этом году выставка для нас интереснее: мы расширились, увеличили свой стенд. Очень ощутим приток турецких партнеров и именно тех компаний, которые нам интересны с точки зрения сотрудничества. Поэтому в целом мы довольны. Но все будет более понятно после того, как мы обработаем все лидЫ и получим живую статистику по притоку новых клиентов.

Что касается запросов клиентов, мы думали, что спрос на покупку различных товаров из недружественных стран спадет, но, как показала практика, количество запросов выросло, что было неожиданно. Я думал, что все уже нашли партнеров, но нет – спрос есть, и, может быть, он даже растет. Рынок развивается, логистика растет.

Наша компания всегда работала на западных рубежах, это Прибалтика, Северо-Запад, Польша. Сейчас это направление сходит на нет, и мы выходим на российский рынок – работаем с югом России, с Дальним Востоком.

Фото: SeaNews