Новый жд сервис из провинций Сычуань и Хэбэй в Московский регион

Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил новый железнодорожный сервис для доставки грузов из Китая в Россию.

Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», регулярный контейнерный поезд отправляется со станций Мяньян и Шицзячжуан в провинциях Сычуань и Хэбэй, проходит через погранпереходы Эрлянь в провинции Шаньси в Китае, Замын-Ууд в Монголии, станцию Наушки в России, затем прибывает на станцию Кресты, где расположен собственный терминал «Рускона».

Транзитное время составляет 22 дня. Частота отправок – два поезда в месяц с перспективой увеличения до четырёх.

Сервис ориентирован на товары народного потребления, автозапчасти и оборудование. Возможны перевозки сборных, тяжеловесных грузов и продукции химической промышленности.

Благодаря развитой агентской сети «Рускона» по всему Китаю железнодорожные отправки грузов возможны с любой станции, подчеркнули в компании.

Фото: ГК «Дело»