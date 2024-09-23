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Новый жд сервис из провинций Сычуань и Хэбэй в Московский регион
23.09.2024

Новый жд сервис из провинций Сычуань и Хэбэй в Московский регион

    • Мультимодальный транспортный оператор «Рускон» (входит в Группу компаний «Дело») запустил новый железнодорожный сервис для доставки грузов из Китая в Россию. 

    Как сообщили SeaNews в ГК «Дело», регулярный контейнерный поезд отправляется со станций Мяньян и Шицзячжуан в провинциях Сычуань и Хэбэй, проходит через погранпереходы Эрлянь в провинции Шаньси в Китае, Замын-Ууд в Монголии, станцию Наушки в России, затем прибывает на станцию Кресты, где расположен собственный терминал «Рускона».

    Транзитное время составляет 22 дня. Частота отправок – два поезда в месяц с перспективой увеличения до четырёх. 

    Сервис ориентирован на товары народного потребления, автозапчасти и оборудование. Возможны перевозки сборных, тяжеловесных грузов и продукции химической промышленности.

    Благодаря развитой агентской сети «Рускона» по всему Китаю железнодорожные отправки грузов возможны с любой станции, подчеркнули в компании.

    Фото: ГК «Дело»


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