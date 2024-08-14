Зерновой терминал КСК начал оформлять грузы по цифровым документам

Зерновой терминал КСК (входит в «ДелоПортс», стивидорный холдинг Группы компаний «Дело») успешно провёл тестирование приёмки автомобилей по электронной товарно-транспортной накладной (ЭТТН).

Как сообщили SeaNews в группе, «Дело» с этого года реализует программу, которая позволит зерновому терминалу в Новороссийске принимать грузы, прибывающие автотранспортом, по ЭТТН. Электронные накладные будут оформляться через мобильные и веб-приложения. Это упрощает процесс, снижает трудозатраты, а также повышает прозрачность и управляемость операций на всех этапах движения груза благодаря возможности отслеживания его в режиме реального времени.

По информации группы, в рамках пилотной приёмки технические системы терминала, грузоотправителя, перевозчика и других участников процесса показали надёжность и готовность к использованию цифрового документа, заменяющего традиционные бумажные накладные.

По словам генералього директора зернового терминала КСК Александра Трухановича, после завершения тестирования и финальной доработки системы ЭТНН к ней присоединятся все клиенты терминала.

Пилотная программа по переходу на приём груза по ЭТТН реализуется с техническим партнёром ООО «Порт Транзит». Экспортёром выступает ООО «Агропромышленная корпорация АСТ Компани М».

Фото: ГК «Дело»