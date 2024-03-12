США хотят вывести из Китая производство рефконтейнеров

Американская компания SeaCube Container, специализирующаяся на покупке / продаже и аренде морских контейнеров, рассматривает возможность частичного вывода из Китая производства рефконтейнеров. Об этом заявил CEO SeaCube Container Боб Саппио на конференции в Лонг-Бич на прошлой неделе, сообщает The Loadstar. Он также выразил обеспокоенность по поводу зависимости отрасли от китайских производителей.

Б.Саппио отметил, что оборудование для рефконтейнеров выпускается в Ирландии, США и Японии, сами контейнеры производятся в Китае такими компаниями как China International Marine Containers (CIMC), Dong Fang, Maersk Container Industry (MCI) и Guangdong FUWA.

«Мы хотели бы собрать лизинговые компании, контейнерные линии и другие заинтересованные стороны и спросить – нужно ли нам построить несколько заводов по производству рефконтейнеров в западном полушарии, – сказал он. – Сейчас почти все рефконтейнеры строятся в Китае, а затем переправляются туда, где есть на это оборудование спрос, например, в Латинскую Америку. Поэтому, возможно, имеет смысл строить заводы там, где есть этот спрос».

Подобные попытки предпринимались и раньше. Однако они были неудачными. Так, летом 2018 года в Чили спустя три года после запуска производственных линий закрылся завод Maersk Container Industry (MCI). Тогда в MCI пояснили, что это решение было вызвано избыточными мощностями в секторе перевозок в рефконтейнерах и высокими затратами на сырье и развитие в Чили цепочек поставок.

Впоследствии Maersk Container Industry консолидировал производство в Китае, а именно в Циндао, – на своем первом специализированном заводе по производству рефконтейнеров, который начал работать в 1998 году.

«Мы навели справки у американских производителей рефрижераторных прицепов, но все они обеспокоены тем, что вложат сотни миллионов долларов в новые производственные линии, а китайские производители снизят свои цены до такого уровня, что бизнес все равно останется у них. Однако мы все читали историю о расследовании дела о портовых кранах китайского производства, и я думаю, что вопрос доминирования китайских производителей для нашего сектора тоже актуален», – сказал Б.Саппио.

«Слова Б.Саппио перекликаются с отчетом Федеральной комиссии по морскому судоходству США за 2022 год. В нем указано, что во время пандемии спрос на контейнеры увеличился, и китайские компании заметно замедлили производство. Тогда возникает вопрос – не было ли это частью преднамеренной стратегии манипулирования ценами, – добавляет The Loadstar. – Кроме того, китайские производители контейнерного оборудования находятся в государственной собственности и под контролем государства и получают субсидии из госбюджета».

Отметим, что через несколько месяца после выхода отчета FMC Министерство юстиции США заблокировало сделку китайского производителя China International Marine Containers (CIMC) по поглощению Maersk Container Industry, которая оценивалась в 1 млрд долларов. Ведомство заявило, что «сделка объединила бы двух из четырех мировых производителей рефконтейнеров, а это, в свою очередь, могло бы привести к более высоким ценам и низкому качеству. Сделка укрепила бы доминирующее положение CIMC на уже консолидированном рынке». Также в Минюсте подчеркнули, что «сделка на 90% сосредоточила бы производство рефконтейнеров в китайских государственных или подконтрольных правительству Китая компаниях».

Напомним, в конце января президент США Джо Байден подписал закон о кибербезопасности в портах. Документ, в частности, включает план по замене портовых кранов китайского производства на японские из-за опасений того, что это оборудование оснащено шпионскими устройствами. Порядка 80% кранов, задействованных в американских портах, производятся в Китае и оснащены китайским программным обеспечением. Для того, чтобы их заменить на краны японского производителя Mitsui, а, точнее, его американской дочерней компании, Дж.Байден выделил 20 млрд долларов.

Фото: SeaCube Container