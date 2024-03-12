Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
США хотят вывести из Китая производство рефконтейнеров
12.03.2024

США хотят вывести из Китая производство рефконтейнеров

    • Американская компания SeaCube Container, специализирующаяся на покупке / продаже и аренде морских контейнеров, рассматривает возможность частичного вывода из Китая производства рефконтейнеров. Об этом заявил CEO SeaCube Container Боб Саппио на конференции в Лонг-Бич на прошлой неделе, сообщает The Loadstar. Он также выразил обеспокоенность по поводу зависимости отрасли от китайских производителей.

    Б.Саппио отметил, что оборудование для рефконтейнеров выпускается в Ирландии, США и Японии, сами контейнеры производятся в Китае такими компаниями как China International Marine Containers (CIMC), Dong Fang, Maersk Container Industry (MCI) и Guangdong FUWA.

    «Мы хотели бы собрать лизинговые компании, контейнерные линии и другие заинтересованные стороны и спросить – нужно ли нам построить несколько заводов по производству рефконтейнеров в западном полушарии, – сказал он. – Сейчас почти все рефконтейнеры строятся в Китае, а затем переправляются туда, где есть на это оборудование спрос, например, в Латинскую Америку. Поэтому, возможно, имеет смысл строить заводы там, где есть этот спрос».

    Подобные попытки предпринимались и раньше. Однако они были неудачными. Так, летом 2018 года в Чили спустя три года после запуска производственных линий закрылся завод Maersk Container Industry (MCI). Тогда в MCI пояснили, что это решение было вызвано избыточными мощностями в секторе перевозок в рефконтейнерах и высокими затратами на сырье и развитие в Чили цепочек поставок.

    Впоследствии Maersk Container Industry консолидировал производство в Китае, а именно в Циндао, – на своем первом специализированном заводе по производству рефконтейнеров, который начал работать в 1998 году.

    «Мы навели справки у американских производителей рефрижераторных прицепов, но все они обеспокоены тем, что вложат сотни миллионов долларов в новые производственные линии, а китайские производители снизят свои цены до такого уровня, что бизнес все равно останется у них. Однако мы все читали историю о расследовании дела о портовых кранах китайского производства, и я думаю, что вопрос доминирования китайских производителей для нашего сектора тоже актуален», – сказал Б.Саппио.

    «Слова Б.Саппио перекликаются с отчетом Федеральной комиссии по морскому судоходству США за 2022 год. В нем указано, что во время пандемии спрос на контейнеры увеличился, и китайские компании заметно замедлили производство. Тогда возникает вопрос – не было ли это частью преднамеренной стратегии манипулирования ценами, – добавляет The Loadstar. – Кроме того, китайские производители контейнерного оборудования находятся в государственной собственности и под контролем государства и получают субсидии из госбюджета».

    Отметим, что через несколько месяца после выхода отчета FMC Министерство юстиции США заблокировало сделку китайского производителя China International Marine Containers (CIMC) по поглощению Maersk Container Industry, которая оценивалась в 1 млрд долларов. Ведомство заявило, что «сделка объединила бы двух из четырех мировых производителей рефконтейнеров, а это, в свою очередь, могло бы привести к более высоким ценам и низкому качеству. Сделка укрепила бы доминирующее положение CIMC на уже консолидированном рынке». Также в Минюсте подчеркнули, что «сделка на 90% сосредоточила бы производство рефконтейнеров в китайских государственных или подконтрольных правительству Китая компаниях».

    Напомним, в конце января президент США Джо Байден подписал закон о кибербезопасности в портах. Документ, в частности, включает план по замене портовых кранов китайского производства на японские из-за опасений того, что это оборудование оснащено шпионскими устройствами. Порядка 80% кранов, задействованных в американских портах, производятся в Китае и оснащены китайским программным обеспечением. Для того, чтобы их заменить на краны японского производителя Mitsui, а, точнее, его американской дочерней компании, Дж.Байден выделил 20 млрд долларов.

    Фото: SeaCube Container


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    08.02.2024
    Dalian Shipbuilding построит 14 танкеров VLCC
    Китайская верфь Dalian Shipbuilding Industry (DSIC) получила заказы на строительство до 14 крупнотоннажных нефтяных […]
    VLCCКитайкрупнотоннажные суданефтяные танкеры
    0
    12.01.2024
    Первый автомобилевоз для китайского производителя электромобилей
    Китайский производитель электромобилей BYD ввел в эксплуатацию свой первый автомобилевоз. Как сообщает Seatrade Maritime, […]
    АвтомобилевозавтопроизводительЕвропаКитай
    0
    26.01.2024
    Открыто сообщение по ледовой переправе на российско-китайской границе в Амурской области
    25 января в Амурской области открыли международное сообщение через смешанный пункт пропуска Поярково-Сюнькэ, сообщает […]
    АмурКитайПереправа
    0
    19.02.2024
    В 2,6 раза увеличился товарооборот через ЖДПП Нижнеленинское
    Более 357 тыс. тонн товаров оформили сотрудники таможенного поста в железнодорожном пункте пропуска Нижнеленинское […]
    2024железнодорожный пункт пропускаКитайНижнеленинское – Тунцзян
    0
    12.02.2024
    Товарооборот Россия – США в 2023 году
    По данным Бюро переписей США (Census Bureau), товарооборот между Россией и США в 2023 […]
    Только для подписчиков
    2023СШАТоварооборот
    0
    01.03.2024
    Российско-казахско-китайский меморандум
    Казахстанские железные дороги «Казахстан Темир Жолы», китайская Xi’an Free Trade Port Construction and Operation […]
    «Славтранс-Сервис»Казахстан темир жолыКитайМеморандум
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    12.03.2024 Новый контейнерный сервис по перевозке сельхозпродукции из Черноземья в Китай
    12.03.2024 Контейнерные порты Турции, 2 месяца 2024
    12.03.2024 Первый поезд из Казани во Владивосток
    12.03.2024 Израиль ищет запасной порт
    12.03.2024 Казахстан запустил контейнерный поезд Сиань – Азербайджан
    12.03.2024 COSCO и OOCL по-прежнему заходят в порты Израиля
    Госрегулирование Показать всё
    12.03.2024 В международных расчетах можно использовать цифровые финансовые активы
    06.03.2024 Россия и Азербайджан договорились о развитии погранпереходов
    06.03.2024 Границы морского порта Ванино расширили
    04.03.2024 Правительство вернуло гибкие экспортные пошлины на вывоз угля
    04.03.2024 Россия продолжит добровольное сокращение добычи и экспорта нефти
    01.03.2024 «Время досмотра грузового транспорта на границе не должно превышать 10 минут» – В.Путин
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •