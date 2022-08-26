Слияния Maersk Container Industry и CIMC не будет

Производители морских контейнеров Maersk Container Industry и China International Marine Containers (CIMC) отказались от сделки по слиянию, которая оценивалась в 987 млн долларов. Как сообщает MarineLink со ссылкой на совместное заявление компаний, отказ от прежних планов связан с препятствиями со стороны антимонопольных регуляторов.

«Министерство юстиции США заявило, что сделка объединила бы двух из четырех мировых производителей рефконтейнеров, а это, в свою очередь, могло бы привести к более высоким ценам и низкому качеству. Сделка укрепила бы доминирующее положение CIMC на уже консолидированном рынке», — пишет издание.

Также в Минюсте США подчеркнули, что «сделка на 90% сосредоточила бы производство рефконтейнеров в китайских государственных или подконтрольных правительству Китая компаниях».

«Maersk Container Industry, в свою очередь, сожалеет о том, что сделка не будет реализована, в связи с этим компания намерена рассмотреть наилучший структурный план для обеспечения долгосрочного развития бизнеса», — цитирует MarineLink заявление MCI.

Напомним, A.P. Moller — Maersk принял решение продать свой бизнес по производству контейнеров Maersk Container Industry осенью прошлого года. В собственность CIMC должны были перейти все структуры и активы Maersk Container Industry, включая завод по производству рефконтейнеров в Циндао, а также исследовательское подразделение и опытная площадка в Дании.

Фото: Maersk Container Industry