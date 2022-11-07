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Maersk намерен производить «зеленое» топливо
07.11.2022

Maersk намерен производить «зеленое» топливо


    • A.P. Moller — Maersk и правительство Испании подписали общий протокол по сотрудничеству в области изучения возможностей производства в Испании в промышленных масштабах «зеленых» видов топлива.

    Как сообщили SeaNews в группе, рассматриваются возможности организации такого производства в Андалузии и Галисии.

    По оценкам, в результате реализации проекта может быть создано порядка 85 тыс. рабочих мест, включая временных сотрудников и специалистов, которые будут заняты на строительстве.

    «Мы живем в условиях чрезвычайной климатической ситуации и должны в ускоренном порядке повышать доступность «зеленых» видов топлива… Испания обладает ключевыми характеристиками, чтобы решить эту задачу, она намерена внедрять водородное топливо и имеет амбициозные планы по защите окружающей среды. При этом Испания располагает существенными источниками возобновляемой энергии и находится на пересечении ключевых морских путей», — пояснил выбор партнера CEO A.P. Moller — Maersk Сорен Скоу.

    По словам председателя испанского правительства Педро Санчеса, проект полностью отвечает стратегии реиндустриализации Испании, планам по переходу на возобновляемые энергоносители и дорожной карте по использованию «зеленого» водорода.

    Как отмечают в группе, главным препятствием для декарбонизации морского судоходства является недоступность в достаточных объемах и по приемлемым ценам «зеленого» топлива. Только Maersk требуется порядка 6 млн тонн «зеленого» метанола в год, чтобы выполнить задачу по сокращению выбросов к 2030 году. А, чтобы к 2040 году выйти в ноль по выбросам в атмосферу, «зеленого» топлива нужно еще больше.

    Для 19 судов Maersk, которые будут использовать в качестве топлива метанол и ввод в строй которых запланирован на 2023-25 годы, потребуется около 750 тыс. тонн метанола. В течение этого года Maersk подписал семь соглашений о стратегическом партнерстве с целью обеспечить метанолом эти первые суда.

    Фото: Maersk


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