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Новый CEO в Maersk Container Industry
04.10.2022

Новый CEO в Maersk Container Industry

    • Новым Chief Executive Officer Maersk Container Industry, производителя контейнеров в составе группы A.P.Moller-Maersk, назначен Сорен Лет Йоханнсен. Он приступит к своим обязанностям с 1 ноября 2022 года, сменив на этом посту Шона Фицджеральда.

    С.Л. Йоханнсен работает в Maersk Container Industry с 2005 года, занимая пост Chief commercial officer.

    Напомним, осенью 2021 года A.P. Moller — Maersk решил продать Maersk Container Industry китайской China International Marine Containers (CIMC). В собственность CIMC должны были перейти все структуры и активы Maersk Container Industry, включая завод по производству рефконтейнеров в Циндао, а также исследовательское подразделение и опытная площадка в Дании. Однако сделку не согласовало Министерство юстиции США.


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