Новым заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Владимир Лукьянов.
Соответствующее распоряжение 26 марта 2022 года №643-р за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.
Напомним, в январе этого года на пост главы Росжелдор был назначен Алексей Дружинин.
30.03.2022
Новый заместитель руководителя Росжелдора
Новым заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Владимир Лукьянов.
Новости по теме
11.01.2022
Начальником дальневосточной железной дороги назначен Евгений Вейде, сообщается на сайте ОАО «РЖД». 11 января […]
15.03.2022
Бывший CEO Hyundai Glovis Кён-бэ Ким выдвинут кандидатом на пост CEO HMM. «Специальная комиссия […]
10.02.2022
Генеральным директором ООО «Феникс» – собственника и оператора Морского многофункционального перегрузочного комплекса «Бронка» – […]
28.02.2022
Начальником Северной железной дороги назначен Рашид Сайбаталов, сообщили РЖД в своем Telegram-канале. «Сегодня в […]
Контейнерные перевозки Показать всё
29.03.2022 PIL расширяет сервисы на Индию
28.03.2022 АЕ19 продолжает работать без Maersk
Госрегулирование Показать всё
24.03.2022 Стартовал проект «Оптимизация процессов убытия и прибытия товаров и транспортных средств в пунктах пропуска»
Вакансии Показать всё
16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
11.10.2018 Требуется генеральный директор