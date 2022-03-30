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Новый заместитель руководителя Росжелдора
30.03.2022

Новый заместитель руководителя Росжелдора


    • Новым заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Владимир Лукьянов.
    Соответствующее распоряжение 26 марта 2022 года №643-р за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.
    Напомним, в январе этого года на пост главы Росжелдор был назначен Алексей Дружинин.


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