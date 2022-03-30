Новый заместитель руководителя Росжелдора

Новым заместителем руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор) назначен Владимир Лукьянов.

Соответствующее распоряжение 26 марта 2022 года №643-р за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства РФ.

Напомним, в январе этого года на пост главы Росжелдор был назначен Алексей Дружинин.