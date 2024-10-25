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Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 вырос на 16%
25.10.2024

Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 вырос на 16%

    • В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя сентября прошлого года на 16%.

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    Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 вырос на 16%

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 19,5%. Импорт составил на 5,7% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 30,1%.

    Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2024 года составляла 27,4%.

    Груженых контейнеров было обработано на 16,9% больше, чем в сентябре 2023 года. Из общего объема груженых 17,2% приходилось на рефконтейнеры, 82,8% – на сухие.

    49,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,8% – в экспорте, 22,3% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 13,8%.

    В сентябре 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 84,6%, Калининград обработал 15,3%, на Усть-Лугу приходился 0,1%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов доступна по подписке.

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