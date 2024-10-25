Контейнерооборот Балтийского бассейна в сентябре 2024 вырос на 16%

В сентябре 2024 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна увеличился относительно показателя сентября прошлого года на 16%.
Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт вырос на 19,5%. Импорт составил на 5,7% больше, чем годом ранее. Каботаж увеличился на 30,1%.
Доля Балтийского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в сентябре 2024 года составляла 27,4%.
Груженых контейнеров было обработано на 16,9% больше, чем в сентябре 2023 года. Из общего объема груженых 17,2% приходилось на рефконтейнеры, 82,8% – на сухие.
49,9% груженых контейнеров прошло в импорте, 27,8% – в экспорте, 22,3% – в каботаже.
Перевалка порожних контейнеров увеличилась на 13,8%.
В сентябре 2024 года доля Большого порта Санкт-Петербург в общем контейнерообороте Балтийского бассейна составляла 84,6%, Калининград обработал 15,3%, на Усть-Лугу приходился 0,1%.
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